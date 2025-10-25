古寧頭戰役76週年追思 金門各界緬懷先烈用生命捍衛中華民國

金防部在太武山公墓墓園每1位陣亡將士墓前安置國旗1面，迎風招展，場面壯觀。（記者吳正庭攝）

陸軍金門防衛指揮部今天在太武山公墓舉辦古寧頭戰役76週年紀念活動，由指揮官黃先任中將主持，邀請金門縣長陳福海共同主祭，金防部並在墓園每1位陣亡將士墓前安置國旗1面，迎風招展，緬懷先烈以生命捍衛中華民國的奮勇精神，儀式簡單隆重。

立法院3讀通過《紀念日及節日實施條例》，今天也是把「金門古寧頭大捷」與「台灣光復」併列同一紀念日首次放假日，有媒體詢問縣長陳福海是否爭取「823戰役」比照放假？陳福海說，政府施政有全面考量，是否放假，考量因素多，像金門酒廠實業股份有限公司，放1個假可能就少了幾千萬元收入。

黃先任、陳福海先於忠烈殿內向古寧頭戰役陣亡英靈及陣公亡將士牌位上香、獻花並宣讀祭文，接著轉往戶外太武公墓墓園，率軍、政幹部向先烈默哀、致敬。禮畢，陳福海邀請黃先任前往「英雄塚」附近，針對園區環境、林木的修剪交換意見。

黃先任說，太武公墓有3座英雄塚，安葬約4500位古寧頭戰役無名將士，這些無名英雄當年因查無姓名、年籍，才葬於英雄塚，供後人緬懷追思。

太武山公祭結束，陳福海與黃先任率政軍幹部前往古寧頭萬聖祠，參加金門縣「秋祭古寧頭戰役陣亡將士祭典」，向軍民牌位上香，祈祝英靈安息。

金防部指出，「古寧頭」不僅是光榮戰史的象徵，先烈與前輩以生命捍衛中華民國，在在證明和平不是天賜，有實力的和平，才是真和平；防區官兵將承繼先烈職志，秉持同樣的信念與勇氣，持續鍛造最堅實的國防戰力，守護國土主權與民主自由。

