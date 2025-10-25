中共高調慶祝台灣光復紀念日 民進黨：意圖壓縮台灣國際空間

民進黨今提醒，對岸近期高調操作台灣光復80週年，意圖壓縮台灣主體性與國際空間。（資料照）

中國14屆全國人大常委會將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，表示要透過多種形式舉行紀念活動。民進黨今（25日）指出，聯合國大會第2758號決議完全沒提到「台灣」，對岸近期高調操作台灣光復80週年，但壓縮台灣主體性與國際空間的意圖不會有效，更不會得到國際民主陣營的認同。

民進黨今在臉書撰文表示，10月25日是聯合國大會第2758號決議通過的日子。1971年聯大針對「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」表決通過，形成決議。從此，中華民國退出聯合國，中華人民共和國取而代之。這是影響歷史的關鍵時刻。

不過，民進黨指出，該份決議內容，完全沒有提到「台灣」兩個字，更沒有說「台灣屬於中國（中華人民共和國）」，幾十年來，對岸持續扭曲事實，把2758號決議詮釋成一中原則的證據，拿來宣稱「中國可以代表台灣」，進而反對台灣參與任何國際組織，試圖壓縮台灣的國際空間、否定我們的國家主權。

民進黨指出，台灣不能參與WHO、台灣人不能拿護照進入聯合國大樓，都是被這樣的理由阻擋。面對這種操弄，我們必須不斷說明真相。幸好，國際社會支持台灣的聲音，也越來越清晰。去年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在台灣召開大會，通過決議，公開告訴全世界：中國曲解2758號決議，該決議並未建立國際法的一中原則，更沒有處理台灣的政治地位，不影響任何國家與台灣互動；台灣有權參與國際組織，2300萬人的權利必須受到重視。

民進黨表示，截至目前為止，美國、澳洲、荷蘭、英國、加拿大、捷克、比利時等國家的國會，以及歐洲議會，也通過了類似決議，一致反對中國扭曲歷史，支持台灣的國際空間。回顧這段過程，我們會更有信心，台灣終究是世界的台灣，台灣的民主、自由與國家主權絕不該被打壓。

此外，民進黨強調，我們也要互相提醒，對岸近期高調操作「三個80年」（抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年）想繼續壓縮台灣主體性與國際空間的意圖，不會有效，更不會得到國際民主陣營的認同。

