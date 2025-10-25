晴空匯監院調查竹市府稱「媒體斷章取義」 劉崇顯：高虹安只在乎政治生命

新竹市晴空匯火警監院報告出爐，市府稱「特定媒體斷章取義」，市議員劉崇顯譴責高虹安團隊只在乎政治生命。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市晴空匯火警去年造成2勇消殉職悲劇，監察院報告昨天公布，提及市府指揮制度失靈及通訊全斷等內容，而新竹市府消防局昨發佈新聞稿竟提到對「特定媒體斷章取義」嚴正駁斥及深切遺憾。市議員劉崇顯今天表示，早在去年憾事發生當下，就在定期會質詢及公開質疑火場指揮調度混亂的問題，但如今看到市府及消防局未思反省檢討，仍持續卸責，痛批及譴責高虹安市府團隊最在意的是自己的政治生命。

劉崇顯提到，當火警發生時，到底是誰下令2名殉職勇消進場，後續指揮權交接時有沒有持續掌握入室人員的動態。去年就有內部吹哨者提供無線電音檔，2名勇消明明就有發出求救訊息，但外場的指揮系統卻沒有第一時間注意到，市府在去年答詢時也是一味閃躲，不敢正面回應相關質疑。如今種種的疏失在監察院的調查報告被證實，但高虹安市府團隊居然還有臉說「特定媒體為了社會批判斷章取義」？

他也痛批在逝去2條寶貴的生命後，高虹安最在意的居然還是自己的政治生命，他要對此給予最嚴厲的譴責。

