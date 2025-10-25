台中市府稱誤植「特約」獸醫挨批造假 黃貞祥籲監院、檢調介入調查

台中市府誤植「特約」獸醫說法遭批卸責，清大學者黃貞祥籲監院及檢調應介入調查。（取自黃貞祥臉書）

台中市爆發非洲豬瘟後，台中市府將「特約」獸醫說法寫入專家會議紀錄中遭真正的特約獸醫打臉及稱「官方在騙」，清華大學副教授黃貞祥認為，這已不只是防疫事件，更是公信力的災難。從一開始的「誤植」說法，到特約獸醫親自出面打臉，再到專家會議紀錄顯示「錯誤資訊根本早就寫入官方文件」，整件事的荒謬，已經不是「行政疏失」，這不是打錯字，而是失職與卸責的制度性行為。

他提到，非洲豬瘟是一種高致死性疾病，任何出現異常死亡的豬隻，都必須立即通報並採樣送驗。這是《動物傳染病防治條例》第6條與第17條明確規定的法定義務，畜主沒有拒絕採樣的權利。換句話說，若市府真如會議紀錄所寫，宣稱「因畜主不願配合採樣」而作罷，那就代表地方主管機關完全不懂法律，或者推卸責任。更嚴重的是，市府在專家會議中提交的文件竟寫明「特約獸醫也在場，並已投藥治療」。等於暗示：現場有專業獸醫參與卻未建議採樣，把責任轉嫁給基層專業人員。如今當事人紀又銘醫師出面否認，甚至說明「官方在騙」，而農業局又急忙打電話道歉、聲稱是「誤植」，這就不再是誤會，而是刻意扭曲事實、試圖塑造替罪羊敘事。

他認為，非洲豬瘟當初疫情通報延誤、採樣錯失，已讓全台陷入防疫緊張，如今再發現市府在「專家會議」上提供不實資料，那就是赤裸裸的行政造假與失職。這不僅應由農業部調查清楚，監察院與檢調也應介入，釐清是否涉及公文不實與偽造文書的刑事責任。

