    首頁 > 政治

    洪秀柱諷綠不紀念台灣光復 胡川安：台灣人被屠殺清鄉是要「光復」個什麼？

    2025/10/25 15:18 即時新聞／綜合報導
    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    今天是台灣光復節，前國民黨主席洪秀柱在臉書發文批評民進黨政府對「光復」2字避之唯恐不及，對此，中央大學教授胡川安表示：「『光復』個什麼，14個月台灣人就被「塗沙（屠殺）」，然後清鄉，現在，文文主席要台灣人承認是ㄓ國人。」

    洪秀柱表示，想起2015年，前總統馬英九任內舉辦台灣光復70週年紀念活動，全國各地都有展覽、音樂會、典禮與座談，不僅追思先烈，更提醒國人我們的台灣，是在中華民國的旗幟下光復的，是抗戰勝利的成果，是無數英烈用生命換來的家園。

    洪秀柱說，10年過去了，如今的政府對「光復」2字避之唯恐不及，不僅沒有任何紀念活動，還見陸委會出面警告民眾「不得參加對岸的紀念」，「難道記憶也能被禁止？歷史也能被切割？這樣的恐懼，究竟是怕別人記得，還是怕自己的台獨立場被遺忘？」

    對此，中央大學中文系教授胡川安有不同意見，他稍早在臉書PO文表示：「『光復』個什麼？14個月台灣人就被『塗沙（屠殺）』，然後清鄉，接著1949年KMT逃難來台，迎來了全世界最長的『界言（戒嚴）』，現在，文文主席要台灣人承認是ㄓ國人。」

    熱門推播