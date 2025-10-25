公立各級學校赴中納管 藍委許宇甄批畫地為牢

國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

行政院9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，也適用各級學校，從公立大學校長，到公立小學組長兼任行政職教師者，須許可才能赴中，違失情節重大可一次記2大過免職，明年7月1日上路。國民黨立委許宇甄今日表示，賴政府找不到兩岸互動的方法，陸委會也無實質業務可辦，怕被人搶走功勞，只好畫地為牢，以行政手段製造麻煩。

許宇甄批評，在民進黨政府眼中，兩岸往來彷彿成了原罪。凡是踏上大陸一步，就被懷疑會被「統戰」、「洗腦」。結果該做的國安防諜不力，反而對公務員、國人赴陸設限最積極。明明最大的共諜就在總統府，總統賴清德卻不好好管理府院黨，只會拿公務員開刀。如今層層加碼、繁瑣申報、擴大對象，把一趟出訪或旅遊搞得像「假釋外出」，這不是防共諜，而是恐嚇人民。

許宇甄指出，民進黨政府與中國大陸關係惡劣、對話中斷，就乾脆以行政命令阻止公務員交流。嘴上說要「維持現狀」，實際上卻是切斷兩岸民間與公部門的接觸，把現狀變成冷漠，加深彼此敵意。當賴政府把「赴陸」當成政治禁忌，社會只會更加疏離對立。這不僅剝奪人民自由，也把公務員當成潛在罪犯，已嚴重違背民主法治精神。

許宇甄進一步質疑，這套管制制度還可能無限上綱，今天要求公務員申報，明天是否連三等親、退休人員也都要通報？甚至連搭飛機經過大陸領空也得報備？若照這種邏輯發展下去，台灣恐怕將淪為被「恐共思維」包圍的孤島。

許宇甄舉例，幾個月前國籍航空載運前總統的班機，在萬里無雲、航線暢通的情況下，竟刻意繞飛中國領空，多飛一個多小時，導致機上乘客行程延誤、機場外接機人員空等，早已成為國際笑話。

許宇甄強調，若賴政府真想展現國家力量，就應以開放的心態與成熟的制度應對外部挑戰，而非用一紙行政命令箝制人民自由。台灣需要的是自信與交流，而非封閉與猜忌。

