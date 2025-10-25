諷綠不紀念台灣光復 洪秀柱：吃素廚師不賣牛肉麵卻掛「正宗牛肉麵」招牌

前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

今天是台灣光復節，前國民黨主席洪秀柱在臉書發文批評民進黨政府對「光復」2字避之唯恐不及，不僅沒有任何紀念活動，陸委會還警告民眾「不得參加對岸的紀念」，她還以牛肉麵店換了一個吃素的廚師，堅持不賣牛肉麵，卻還掛著「正宗牛肉麵」的招牌攬客，諷刺「牌子還掛著，香味卻早已不見」，還說「一個忘了初衷的店，終究會失去顧客；一個切斷歷史的民族，也終將迷失方向。」

洪秀柱表示，想起2015年，前總統馬英九任內舉辦台灣光復70週年紀念活動，全國各地都有展覽、音樂會、典禮與座談，不僅追思先烈，更提醒國人我們的台灣，是在中華民國的旗幟下光復的，是抗戰勝利的成果，是無數英烈用生命換來的家園。

請繼續往下閱讀...

洪秀柱說，10年過去了，如今的政府對「光復」2字避之唯恐不及，不僅沒有任何紀念活動，還見陸委會出面警告民眾「不得參加對岸的紀念」，「難道記憶也能被禁止？歷史也能被切割？這樣的恐懼，究竟是怕別人記得，還是怕自己的台獨立場被遺忘？」

她形容，這個情景就像台北市永康街的牛肉麵街，招牌上還寫著「正宗牛肉麵」，換了個吃素的廚師，堅持不賣牛肉麵卻還掛著招牌招客，被路人問起，不只自己不煮，還警告「不准去對面吃！」「可笑的是，牌子還掛著，香味卻早已不見。」

洪秀柱還說，當別人還在隆重紀念我們共同的勝利時，我們卻在拆掉自己的紀念碑，「忘記歷史的人，終將被歷史遺忘；而我相信——只要還有人記得，就還有希望。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法