    提「台南三計」拚政策新形象 陳以信：國民黨初選是君子之爭

    2025/10/25 11:47 記者王捷／台南報導
    陳以信宣布參加台南初選，強調君子之爭不內耗，以「三計」政策爭取支持，盼以經濟、國際與科技願景，展現國民黨新形象，呼籲團結擴大底盤。（記者王捷攝）

    前國民黨立委陳以信昨天宣布投入台南市國民黨初選，今上午舉行記者會，強調這次黨內競爭是「君子之爭」，希望以政策與論述爭取支持，並形塑團結、不內耗的國民黨新形象。

    陳以信表示，國民黨的初選應有理想、有論述，彼此競爭但不互攻，選前是君子之爭，選後則要團結一致。他提出「台南三計」政策主軸，包括經濟、科技與國際發展，強調自己具倫敦大學經濟博士背景，將以產業與科技帶動地方經濟轉型。

    對於黨內不同聲音，陳以信回應，批評應交由選民判斷，他在台南深耕3年，比起口角更重視實踐，國民黨應該停止內耗，用建設性的辯論來贏得信任。

    陳以信強調，黨內初選應被視為擴大國民黨支持基礎的機會，而非對立。他說，候選人願意參與初選，代表尊重制度與機制，其他同志無須反對，因為這是「合作而非對抗」的方式，可以最大化黨的整體優勢。

    他表示，民進黨人選尚未出爐，國民黨現階段不急於定案，應先透過政策與願景獲得民眾支持。陳以信說，接下來將陸續在社群平台公布政見，特別是AI政策，並透過短影音宣傳，盼以務實與理性的姿態迎接最後的選舉。

