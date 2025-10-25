曾評晴空匯火警遭炎上！監院報告揭曉 曾資程嘆：看見體制的黑煙

新竹市晴空匯火警去年發生造成2勇消殉職，市議員曾資程當時檢討救災過程遭出征炎上，如今監院報告還原悲劇始末，他也感嘆這場火讓他看見體制的黑煙。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市慈雲路晴空匯火警釀2勇消殉職悲劇，監察院報告昨天出爐，提到火災發生現場，存在著建築安檢制度上、指揮調度及設施裝備不足等缺失，更因通訊全斷及指揮制度失靈肇禍，當時出身義消的市議員曾資程因認為消防制度應檢討，結果遭消防局官員及義消和藍白網友出征炎上，如今監院報告還原悲劇始末，曾資程也感嘆這起火警悲劇被政治化，讓他看見的不只是火，而是體制的黑煙。

曾資程說，豐邑晴空匯火警，是新竹這座城市永遠的傷口。2名消防弟兄在濃煙中犧牲的畫面，讓他久久不能平靜。當時他只是做了身為民代應該做的事──要求檢討救災流程、找出制度漏洞。但沒想到，一場制度檢討，竟被扭曲成政治口水。

請繼續往下閱讀...

當時藍白陣營與部分媒體將焦點從「救災缺失」轉為「個人發言」，甚至刻意操作「見死不救」等不實標籤，且在網路上對他發動出征。那段時間，留言、謾罵、攻擊鋪天蓋地而來。明明關心的是消防員安全、體制改革，卻被描述成對救災者的不敬。這是他從政以來最痛的一課。

他說，如今監察院的調查結果證實，火警起因於電力配線短路、防火避難設施失效，消防局的入室管制及通訊也存在明顯缺陷。當真相浮現，證明理性與事實終究不會被噪音掩蓋。他也明白，一個社會若讓「追責」淪為政治鬥爭，就永遠無法讓制度進步。消防員的勇氣不該被消耗在體制黑洞裡，而民意代表的質詢，也不該被貼上政治標籤。他會繼續關注消防安全改革，推動高樓救災通訊改善、入室管制制度化，讓每一條生命線都不再中斷，所有前線的弟兄都能平安回家。

新竹市晴空匯火警去年發生造成2勇消殉職，市議員曾資程當時檢討救災過程遭出征炎上，如今監院報告還原悲劇始末，他也感嘆這場火讓他看見體制的黑煙。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市晴空匯火警去年發生造成2勇消殉職，市議員曾資程當時檢討救災過程遭出征炎上，如今監院報告還原悲劇始末，他也感嘆這場火讓他看見體制的黑煙。（資料照，記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法