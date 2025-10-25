為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨高雄市長初選明年1月中民調 陳其邁：兄弟競賽 稍微比畫就好

    2025/10/25 11:08 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市長陳其邁盼民進黨市長黨內初選是一場君子之爭。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁盼民進黨市長黨內初選是一場君子之爭。（記者許麗娟攝）

    2026高雄市長選舉逼近，國民黨立委柯志恩今（25日）在旗津架設首波競選看板，民進黨目前人選未定，預計10月31日登記，1月12至17日進行黨內初選民調，對於4名有意參選的立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺，高雄市長陳其邁今受訪笑說，這是君子之爭，兄弟競賽，稍微比畫就好。

    陳其邁今早出席新興區的重陽節活動，活動前受訪表示，民進黨的初選大概是在1月中，目前為止幾位候選人的表現都非常的有風度，也紛紛提出他們的城市願景，這是一種良性的競爭，也是君子之爭，兄弟競賽，稍微比畫就好，展現了君子之爭的風度。

    陳其邁說，如果能夠在1月之前大家能夠協調當然是更好，不過民主的政黨候選人產生的方式也必須尊重制度，所以在這裡給他們最大的一個祝福，尤其幾位在高雄市攸關未來發展的，像財政收支劃分法，都提出共同的版本，這是對高雄有利的。

    陳其邁表示，選擇好的市長候選人，除了要看他的政見之外，他過去對高雄的服務，或者法案是不是支持，也必須接受市民的檢驗，他想這個在未來的競爭裡面，不管是初選、大選，都希望大家都能夠展現良好的風度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播