民進黨高雄市長初選明年1月中民調 陳其邁：兄弟競賽 稍微比畫就好

2026高雄市長選舉逼近，國民黨立委柯志恩今（25日）在旗津架設首波競選看板，民進黨目前人選未定，預計10月31日登記，1月12至17日進行黨內初選民調，對於4名有意參選的立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺，高雄市長陳其邁今受訪笑說，這是君子之爭，兄弟競賽，稍微比畫就好。

陳其邁今早出席新興區的重陽節活動，活動前受訪表示，民進黨的初選大概是在1月中，目前為止幾位候選人的表現都非常的有風度，也紛紛提出他們的城市願景，這是一種良性的競爭，也是君子之爭，兄弟競賽，稍微比畫就好，展現了君子之爭的風度。

陳其邁說，如果能夠在1月之前大家能夠協調當然是更好，不過民主的政黨候選人產生的方式也必須尊重制度，所以在這裡給他們最大的一個祝福，尤其幾位在高雄市攸關未來發展的，像財政收支劃分法，都提出共同的版本，這是對高雄有利的。

陳其邁表示，選擇好的市長候選人，除了要看他的政見之外，他過去對高雄的服務，或者法案是不是支持，也必須接受市民的檢驗，他想這個在未來的競爭裡面，不管是初選、大選，都希望大家都能夠展現良好的風度。

