中國設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

中國14屆全國人大常委會第18次會議昨表決通過將10月25日設立為「台灣光復紀念日」。時代力量表示，1945年10月25日中國共產黨尚未建國，也未在對日戰爭中有任何直接貢獻，中共此舉只是赤裸裸的歷史挪用與政治操作；同時強調，中國國民黨與中國共產黨長期圍繞「誰才是中國正統」展開角力，國民黨藉由「光復」主張自身代表中國的合法性，但這場歷史論述早已與台灣人民的生活與民主選擇脫節。

時代力量指出，1971年中華民國失去聯合國代表權後，台灣社會逐漸回歸現實。蔣經國與李登輝任內推動政治本土化，使中華民國在台灣落地生根，這段過程雖然曲折，卻奠定了台灣社會的民主基礎，也讓「中華民國的台灣化」與「台灣人民的國家認同」逐漸交會。

時代力量表示，2000年政黨輪替之後，國民黨背離了蔣經國、李登輝時期的務實路線，轉向「再中國化」，在兩岸關係上逐步向中共靠攏。這樣的逆行，不僅削弱台灣社會的凝聚力，也讓親共、反中這個早該有共識的議題，至今仍是政治撕裂的根源。

時代力量認為，國民黨在九二共識上的立場變化，清楚顯示其在中國議題上的退讓。從1999年李登輝提出「特殊國與國關係」，到2000年蘇起創造「九二共識」一詞，再到馬英九與洪秀柱時期的不斷妥協，直至今日新任主席鄭麗文回覆中方賀電，僅承認「堅持一個中國原則」，「各表」早已不復存在。

時代力量表示，許多台灣人對「光復」一詞有矛盾情感，1945年國民政府接管台灣，對許多家庭而言，是壓迫與恐懼的開始。二二八事件、白色恐怖、戒嚴體制讓無數人民噤聲、甚至家破人亡。然而，從1991年國大改選、1992年立法院全面改選，到1996年首次總統直選，台灣人民已用選票重新定義國家主權的歸屬，主權不再來自「光復」，而是來自「人民」。

時代力量呼籲，台灣不需要被誰「光復」，因為我們早已靠自己走出了陰影。80年來，台灣人民以勇氣、民主與務實，讓這個國家徹底本土化。無論名字是「中華民國」或「台灣」，我們都清楚知道，國家存在於人民的意志之中，存在於這片土地的日常生活裡。

