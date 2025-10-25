為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被爆家人找李麗娟當狗仔公司人頭 黃帝穎：黃國昌「蓋牌式提告」毫無意義

    2025/10/25 11:40 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    黃國昌近日身陷養狗仔與駭客風暴，對此律師黃帝穎表示，鏡週刊今爆黃國昌狗仔公司人頭李麗娟，黃國昌蓋牌式提告毫無意義，完全擋不住週刊加碼續爆與媒體引用，黃國昌一再迴避養狗仔資金來源，可見金流見不得光，恐也是黃國昌心虛反常「蓋牌式提告」的主因。

    黃帝穎在臉書PO文表示，鏡週刊今爆黃國昌狗仔公司人頭李麗娟，黃國昌蓋牌式提告毫無意義，完全擋不住週刊加碼續爆與媒體引用，鏡週刊今續爆「李麗娟只是黃國昌妻子高翔及妻妹高翬找來成立凱思的人頭，實際經營都是黃國昌跟家人一手掌控。」該人士並說，早在4年前由高翬擔任負責人的耘力國際文化事業有限公司，就匯了100萬元成立凱思國際，高翬不但是黃國昌妻子高翔的親妹，還是凱思國際的實際金主。

    黃帝穎指出，鏡週刊日前爆黃國昌小姨子出資凱思百萬元，黃國昌揚言提告，但卻反常未說明提告事實為何，黃國昌不敢比照一般公眾人物提告同時指出報導哪裡不實，也就是藉由訴訟平衡輿論的常態。黃國昌反常「蓋牌式提告」，不只凸顯心虛，更完全擋不住媒體引用及週刊加碼續爆。

    黃帝穎直言，黃國昌一再迴避養狗仔資金來源，可見金流見不得光，恐也是黃國昌心虛反常「蓋牌式提告」的主因。

