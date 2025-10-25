對岸設「台灣光復紀念日」 王婉諭：中共又來吃台灣豆腐了

中國國家領導人習近平。（歐新社）

中國人大昨日表決設立「台灣光復紀念日」，我國陸委會回應，台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係。對此，時代力量黨主席王婉諭痛斥，「中共又來吃台灣豆腐了」。

王婉諭今日發文提到，昨天，中共全國人大常委會通過決議，宣布設立「台灣光復紀念日」，聲稱要紀念「中國人民抗日戰爭勝利」，並將那天視為中國政府「恢復對台灣行使主權」的重要證明。「對此，陸委會的回應相當得體。」

王婉諭表示，1945年10月25日的台灣光復節，是中華民國代表同盟國接受日本投降的紀念日。當時的中共尚未建國，在對日戰爭中也沒有直接貢獻，因此「光復」與中共毫無關聯。

王婉諭表示，中共要搶「光復」的詮釋權，其實並不意外。從1949年以來，國共雙方就在爭奪「誰才是中國的繼承者」。而「光復」正是這場「中國正統之爭」的起點。對國民黨來說，「光復」不只是戰勝日本的象徵，更被用來證明自己統治台灣的正當性；對中共來說，則是奪取「中國代表權」的最佳素材。兩個政權，都在利用「光復」來爭奪話語權。

王婉諭表示，國民黨從「反攻大陸」到「台灣化」。隨著時間推進，這場正統之爭逐漸崩解。1971 年，中華民國失去聯合國代表權；晚年的蔣經國與繼任的李登輝，開始放下「反攻大陸」與「法統中國」的執念，轉而將焦點放在中華民國的台灣化。這本應該是國民黨走向本土化、讓「中華民國」與「台灣社會」逐漸融合的轉折點。

王婉諭表示，國民黨從「本土化」又退回「再中國化」。但在 2000 年政黨輪替後，國民黨為了反對本土政權，選擇回頭擁抱「再中國化」的幻影。連戰訪中，馬英九時期的「九二共識」被不斷模糊化、弱化，從「一中各表」變成「只談九二、不談各表」，最後甚至變成「各表一中」。到了2015年，洪秀柱更主張從「一中各表」走向「一中同表」，同年馬習會上，馬英九也公開說：「九二共識是海峽兩岸就一個中國原則達成的共識。」

王婉諭表示，習近平於2019年乾脆揭開假面具，提出「一國兩制，台灣方案」，直接宣示「兩岸同屬一中」。到了今年，鄭麗文當選國民黨主席後，更在回覆賀電時表示：「兩岸於1992年達成共識，各自以口頭方式表達堅持一個中國原則。」從這一刻起，國民黨不再「各表」，只剩「一中」。這不僅是放棄了對「中國正統」的主張，更徹底放棄了自己的主體性。

「台灣人，用選票光復了自己的國家。」王婉諭坦言，或許很多人會感嘆：這一切的根源，始於1945年那個「光復」的日子。那一天，確實對許多台灣人而言，是災難的開始。國民政府接管、二二八事件、白色恐怖......台灣社會長期被壓迫、被噤聲。但想提醒大家，台灣人並沒有被這段歷史打倒。歷經幾十年的打拼，我們用行動，重新奪回了自己的命運。1991 年的國大改選、1992年的立委全面改選、1996年的第一次總統直選。一場又一場的選舉，台灣人民已經用選票證明，「這個國家的主權，屬於人民自己」。

王婉諭表示，國家，就是我們腳下的這片土地。所以，在「光復節」的這一天，我希望我們能重新珍惜這片土地、這座家園。台灣，不需要被任何人「光復」。我們真正需要的，是珍惜自己擁有的一切，並且勇敢地成為自己的主人。

王婉諭表示，真正的「光復」，不在遙遠的口號裡，而在每一個願意守護這片土地的決心。讓我們記住這份沉著與務實，不再遙望所謂的故土，而是腳踏實地，讓台灣在國際社會發光發熱，「照亮別人，也守護自己」。「這是我在光復節，想與大家誠懇分享的一點心意」。

