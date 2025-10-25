為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗文公布4副主席挨酸「老藍男」 朱立倫：每一位都予以祝福

    2025/10/25 10:44 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨主席朱立倫回應，自己推薦所有國民黨人都是優秀人才，每一位都是好人才，每一位都予以祝福。（記者羅國嘉攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文日前公布部分黨務主管名單，遭外界質疑沒有世代交替，4名副主席平均年齡卻是70歲，挨酸還是「老藍男」，至於是否有推薦黨務人事給鄭麗文？對此，現任主席朱立倫回應，自己推薦所有國民黨人都是優秀人才，每一位都是好人才，每一位都予以祝福。

    日前鄭麗文公布部分黨務主管名單，4名副主席包含前秘書長李乾龍擔任副主席兼秘書長、前黃復興黨部主委季麟連、前國民黨大陸工作會主任、副祕書長張榮恭及馬英九基金會執行長蕭旭岑，被外界酸世代交替是不是喊假的。朱立倫指出，自己推薦所有國民黨人都是優秀人才，每一位都是好人才，每一位都予以祝福。

    另外，中國國家主席習近平18日也賀電給鄭麗文，稱要推進國家統一。朱立倫指出，鄭麗文當選這週非常繁忙，不管是接受媒體專訪或安排人事，兩岸與國際都有非常多事務，給予最高祝福，也相信未來在鄭主席的領導下，國民黨一定能更團結更好更強，每一項事務都給予祝福。

