豬瘟爆發第一時間就扯謊！ 張育萌：鬼根本是台中市府自己

台中市長盧秀燕。（資料照）

台中市爆發非洲豬瘟後，台中市府將「特約」獸醫說法寫入專家會議紀錄中遭真正的特約獸醫打臉及稱「官方在騙」，對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒批豬瘟爆發第一時間就扯謊，請問，說謊被抓包的盧秀燕市府，14日到底為什麼沒有採樣？國家級危機當前，盧秀燕集團還在想怎麼圓謊，想到就讓人頭皮發麻。

張育萌在臉書PO文表示，台中梧棲的養豬場，爆出非洲豬瘟陽性，隔天，台中市農業局立刻把責任推給豬場的特約獸醫師，台中市農業局長第一時間在記者會上說14日化製場系統發出警報時，動保處獸醫就趕往現場，「當時豬場特約獸醫師也在」，特約獸醫師診斷豬隻是胸膜肺炎，並投藥治療。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，結果事實是這間梧棲養豬場只有唯一一位簽約獸醫師。而且，打從「10月10日，豬隻開始發生異常離世」，一直到「10月22日，台中市府檢出非洲豬瘟陽性，並開記者會說明」這近兩週的時間，這位簽約獸醫師都沒有踏進這間養豬場過，一步都沒有，那10月14日，台中市農業局說，動保處到現場看到特約獸醫師，還幫忙診斷胸膜肺炎，請問是看到鬼嗎？

張育萌續指，鬼根本是台中市府自己，說謊被抓到後，台中農業局竟然說，他們發新聞稿推給「特約獸醫師」是「誤植」，可是記者會上，農業局長張敬昌也卸責說是「特約獸醫師」在現場診斷耶，農業局今天又說是那是「誤指」，我的老天啊，豬瘟破口爆發，台中市府第一時間可以「誤植」又「誤指」，還有什麼比這更離譜的？

張育萌質疑，台中市府為什麼要扯這個彌天大謊？因為14日是整起案件的關鍵，這天，是動保處第一次到豬場訪視，也是最關鍵的黃金時間，本來有機會阻止悲劇發生，但動保處沒有採檢就走了，台中市府卸責的理由，就是「特約獸醫師認為不符合豬瘟採樣要件」。

張育萌直言，現在真相大白了——梧棲養豬場的特約獸醫師，在豬隻異常期間，沒有到過豬場、沒有診斷肺炎，更沒有開立處方，請問，說謊被抓包的盧秀燕市府，14日到底為什麼沒有採樣？國家級危機當前，盧秀燕集團還在想怎麼圓謊，想到就讓人頭皮發麻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法