    首頁 > 政治

    中國設「台灣光復紀念日」 朱立倫重申：台灣是中華民國光復的

    2025/10/25 10:24 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨主席朱立倫表示，不應該因為政黨之別、意識形態扭曲歷史或是靜悄悄，對岸的角度有對岸的立場，但再次強調，「台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國的，這是毫無疑問」。（記者羅國嘉攝）

    台灣光復節80週年，中國14屆全國人大常委會第18次會議昨天表決通過將10月25日設立為「台灣光復紀念日」。對此，國民黨主席朱立倫表示，不應該因為政黨之別、意識形態扭曲歷史或是靜悄悄，對岸的角度有對岸的立場，但再次強調，「台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國的，這是毫無疑問」。

    朱立倫今天出席「從蘆溝橋到中山堂：抗戰勝利暨臺灣光復八十週年的回顧與對話」國際學術研討會，會前接受媒體聯訪指出，今天是台灣光復80週年紀念，也是重新恢復為國定假日後，第一次紀念台灣光復節，從民眾角度來看，這是非常重要的紀念節日，所以立法院才會通過成為國定假日，不應該因為政黨之別、意識形態扭曲歷史或是靜悄悄。

    朱立倫表示，今天有很多團體、國民黨都來慶祝光復80週年，民意一定會堅定支持，台灣是屬於中華民國的，是中華民國光復了台灣。「光復80週年當然是值得慶祝的日子」，對岸的角度有對岸的立場，但再次強調，「台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國的，這是毫無疑問」。

    朱立倫今天出席「從蘆溝橋到中山堂：抗戰勝利暨臺灣光復八十週年的回顧與對話」國際學術研討會。（記者羅國嘉攝）

