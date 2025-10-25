為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「光復高雄我準備好了」柯志恩旗津掛看板沒國民黨徽原因曝

    2025/10/25 10:27 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩（中）前往旗津天后宮參香，祈求從旗津出發順利。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩（中）前往旗津天后宮參香，祈求從旗津出發順利。（記者葛祐豪攝）

    國民黨立委柯志恩今（25日）在高雄旗津設立首波競選市長的「這柯不一樣」看板，作為競選高雄市長的起手式，她強調「光復高雄，我準備好了!」對於看板上沒掛國民黨徽，柯解釋沒有人不知道她是代表國民黨，她是要當全民的市長。

    2022年高雄市長選舉，柯志恩在旗津區得票率只有31.18%，是高雄38個行政區得票率最低的，今天她選擇在旗津重新出發，象徵「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」。

    柯志恩今天由市議員許釆蓁、蔡金晏、陳美雅、李雅靜等人陪同，搭旗鼓輪先到旗津天后宮參香，隨後在國民黨旗津黨部前，舉辦看板登場記者會，她霸氣喊出「光復高雄，我準備好了!」

    柯志恩說，她跟其他人不一樣的地方，在於她敢揭弊，指出高雄有哪些地方需要改進，但只要講出高雄不對，就有人說妳在唱衰高雄。她今天站在這裡，承擔百年大黨該有的角色跟責任，希望不要再對她造謠，大家開大門、走大路競爭。

    但對於看板上為何沒有掛國民黨黨徽，柯志恩受訪解釋說，沒有人不知道她是代表國民黨，這只是視覺設計，「要當全民的市長，看板上有沒有黨徽根本不是一件事」、「要憑我們的扎根、實力，說服高雄人，我們不一樣」。

    柯志恩的「這柯不一樣」看板，綠營認為是在酸柯文哲，柯志恩回說「沒有啊，我覺得大家想太多了，我跟柯建銘也不太一樣，為什麼大家不這樣想？」選舉可以不用這麼嚴肅。

    針對民進黨立委賴瑞隆指柯的看掛在他的選區旗津區，是衝著他來？對此，柯志恩強調，旗津是屬於大家的，何況賴瑞隆也不是民進黨市長正式的候選人，沒必要把他「刻」在心裡。

    柯志恩「這柯不一樣」競選看板，未掛國民黨黨徽。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩「這柯不一樣」競選看板，未掛國民黨黨徽。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩高喊:「光復高雄，我準備好了!」（記者葛祐豪攝）

    柯志恩高喊:「光復高雄，我準備好了!」（記者葛祐豪攝）

