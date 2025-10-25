鄭麗文：民進黨「台灣主權未定論」 是何其荒謬愚昧的謊言

國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文今日上午於臉書發文指出，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，從「開羅宣言」再到「中日和約」，確立台灣在戰後的法理基礎，也證明民進黨的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言，她呼籲民眾在台灣光復80週年的今天，一起向所有為民族生存而奮鬥的先烈致敬，並且要讓台灣這片土地成為區域穩定的捍衛者、世界和平的締造者，才不負每一吋保家衛國的鮮血和英魂，並願「青天白日滿地紅的旗幟，永遠在這婆娑之洋、美麗之島迎風飄揚。」

鄭麗文表示，抗戰勝利不僅是中華民族命運的轉折，更改變了亞洲的歷史走向，讓亞洲各國從日本軍國主義的鐵蹄下解脫、不再受到戰火的蹂躪，西方帝國主義在亞洲的殖民壓迫，也在二戰結束後宣告終結，可以說抗戰暨二戰勝利不僅是邁向世界和平的起點，更是亞洲人民反殖民、反軍國主義的重要里程碑。

鄭麗文指出，台灣抗日早在1895年便已開始，丘逢甲、劉永福、林少貓、簡大獅、莫那魯道、余清芳等志士前仆後繼，8年抗戰期間更有李友邦、翁俊明、林正亨等人紛紛投身抗戰，這些昂揚不屈的戰士都是時代的縮影，標誌著台灣不願向殖民者屈服、始終與中華民族同呼吸、共命運，經歷8年血戰，中華民族才從乙未割台的恥辱中走出，台灣才終於擺脫了被殖民的命運。

鄭麗文說，「開羅宣言」明定「日本應該將竊自中國的領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島歸還中華民國」，同時要求日本無條件投降，「波茨坦公告」明確指出「『開羅宣言』之條件必將實施」，「日本降書」中也白紙黑字的接受了「波茨坦公告」內容，雖然我國因爆發國共內戰而未受邀參與1951年的「舊金山和約」簽訂，但「舊金山和約」第26條授權戰勝國與日本另訂和約，於是1952年4月28日我國與日本即在台北簽署「中日和約」及「照會第一號」，「中日和約」當中敘明日本放棄對台、澎主權，承認台、澎地區人民具有中華民國國籍。

她強調，從「開羅宣言」到「中日和約」，確立台灣在戰後的法理基礎，也證明了民進黨的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言。

