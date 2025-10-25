為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文：民進黨「台灣主權未定論」 是何其荒謬愚昧的謊言

    2025/10/25 10:44 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文今日上午於臉書發文指出，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，從「開羅宣言」再到「中日和約」，確立台灣在戰後的法理基礎，也證明民進黨的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言，她呼籲民眾在台灣光復80週年的今天，一起向所有為民族生存而奮鬥的先烈致敬，並且要讓台灣這片土地成為區域穩定的捍衛者、世界和平的締造者，才不負每一吋保家衛國的鮮血和英魂，並願「青天白日滿地紅的旗幟，永遠在這婆娑之洋、美麗之島迎風飄揚。」

    鄭麗文表示，抗戰勝利不僅是中華民族命運的轉折，更改變了亞洲的歷史走向，讓亞洲各國從日本軍國主義的鐵蹄下解脫、不再受到戰火的蹂躪，西方帝國主義在亞洲的殖民壓迫，也在二戰結束後宣告終結，可以說抗戰暨二戰勝利不僅是邁向世界和平的起點，更是亞洲人民反殖民、反軍國主義的重要里程碑。

    鄭麗文指出，台灣抗日早在1895年便已開始，丘逢甲、劉永福、林少貓、簡大獅、莫那魯道、余清芳等志士前仆後繼，8年抗戰期間更有李友邦、翁俊明、林正亨等人紛紛投身抗戰，這些昂揚不屈的戰士都是時代的縮影，標誌著台灣不願向殖民者屈服、始終與中華民族同呼吸、共命運，經歷8年血戰，中華民族才從乙未割台的恥辱中走出，台灣才終於擺脫了被殖民的命運。

    鄭麗文說，「開羅宣言」明定「日本應該將竊自中國的領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島歸還中華民國」，同時要求日本無條件投降，「波茨坦公告」明確指出「『開羅宣言』之條件必將實施」，「日本降書」中也白紙黑字的接受了「波茨坦公告」內容，雖然我國因爆發國共內戰而未受邀參與1951年的「舊金山和約」簽訂，但「舊金山和約」第26條授權戰勝國與日本另訂和約，於是1952年4月28日我國與日本即在台北簽署「中日和約」及「照會第一號」，「中日和約」當中敘明日本放棄對台、澎主權，承認台、澎地區人民具有中華民國國籍。

    她強調，從「開羅宣言」到「中日和約」，確立台灣在戰後的法理基礎，也證明了民進黨的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播