列台中市府說謊時間軸 徐嶔煌：10/14不通報中央是不是說不過去？

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，外界質疑市府延誤防疫時機。（資料照）

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，外界質疑市府延誤防疫時機，市府稱特約獸醫已投藥治療才未強制檢驗，遭到獸醫發文打臉，市府才又稱「誤植」。對此財經專家徐嶔煌表示，請民視製作單位的朋友打電話去求證，發現有幾個顯著不同點，既然連豬農都知道異常，要通報市政府，市政府10/14還不通報中央，是不是就說不過去了呢？

徐嶔煌在臉書PO文表示，關於台中市政府本週說，10/14沒有採檢的原因，是因為特約獸醫師說症狀不到、所以沒被當作豬瘟，只聽他的建議投藥。我說明一下，因為紀醫師身為該養殖場的特約獸醫師，他的陳述與中市府有很大的落差：「3無，無到場、無法背書不用檢驗，無法建議開藥」。

請繼續往下閱讀...

徐嶔煌指出，今天看到紀醫師的留言，讓人很介意，所以我請民視製作單位的朋友打電話去求證，發現有幾個顯著不同點，紀醫師的動物醫院開在沙鹿，長期執業並擔任案場特約動物醫師無誤，所以當他說，台中市府應採檢而未採檢的10/14，他並無在現場，那麼台中市政府所說的特約獸醫師也在場，做出沒有典型非洲豬瘟應該出現的症狀判斷，怎麼做的？

徐嶔煌續指，紀醫師說他10月10日到19日均不知道狀況，看到新聞之後才知道有疑似非洲豬瘟病例問題。台中市府從10月10日的敘述就把特約獸醫師拉進來，說是「10月10日起出現豬隻死亡，特約獸醫疑為放線桿菌胸膜肺炎並用藥治療」，這句話怎麼來的。

徐嶔煌分析，紀醫師很好心的幫市府解釋說，可能市府另外找了獸醫師，只是一直誤植成養豬場的「特約獸醫師」，即使真有可能如此，台中市政府要不要找你們找的獸醫師出來說明一起出來說明一下是一場誤會？特約獸醫師10/14都沒到場，怎麼做出不用採檢的結論？沒看到症狀，怎麼知道怎麼用藥？

徐嶔煌直言，紀醫師對製作單位解釋，通報流程很多種，通常是豬場～特約醫師～市政府，這次可能是豬農覺得狀況太異常，死了太多隻，所以跳過特約醫師，直接通報市政府，既然連豬農都知道異常，要通報市政府，市政府10/14還不通報中央，是不是就說不過去了呢？

