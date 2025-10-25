台灣光復節馬英九質疑綠營不紀念 籲兩岸中國人記取歷史教訓

前總統馬英九。（資料照）

今天是台灣光復節，前總統馬英九上午在臉書發文表示，回想80年前中華民族對抗日本侵略，經過無數浴血奮戰，國軍傷亡300多萬官兵，近300名將領殉國，無辜百姓死亡人數超過2000萬，終於贏得艱辛的勝利，讓日本殖民統治50年的台灣回歸中國，也就是中華民國，意義非常重大。

馬英九強調，這是所有台灣人都應該銘記於心的一段歷史，因為沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國就沒有現在的和平與繁榮，但遺憾的是，民進黨秘書長徐國勇最近居然聲稱「沒有台灣光復節」，並認為當時的台灣人仍算日本人，「這種媚日的發言，完全扭曲歷史事實，蔑視台灣光復的重大意義，更對不起在抗日過程中犧牲的台灣先賢先烈。

馬英九還說，很遺憾賴清德總統和民進黨政府並沒有舉辦紀念活動，徐國勇還說出「沒有台灣光復」的荒唐發言，還好民間有許多自發性的紀念活動，稍稍彌補了這個遺憾，也證明在許多台灣人心中，這段刻骨銘心的歷史，絕對不容輕忽與遺忘，而紀念對日抗戰與台灣光復，是為了譴責侵略，促進和平，預防戰爭，最重要的是，兩岸中國人都必須記取抗戰勝利與台灣光復帶給我們的歷史教訓，「中華民族不容再被外族欺侮，不能再經歷戰火，必須精誠團結，互利共榮，這樣才對得起對日8年抗戰犧牲的中國人，包括在日本殖民統治時期，因抗日而犧牲的台灣人。」

馬英九指出，對日抗戰是一場「民族禦侮聖戰」，在中華民族精誠團結下，歷經8年抗戰，終於在民國34年（1945年）8月15日，日本天皇宣布無條件投降，在日本投降之前，台灣光復回歸中國（中華民國），是透過一步步的努力，並經過國際上大國的認證，民國32年（1943年）11月23日，蔣中正以中國戰區最高統帥身分，應邀至埃及參加開羅會議，11月26日與美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾商定開羅宣言，明定「日本竊自中國的領土，如東三省、台灣與澎湖列島，必須歸還中華民國」，民國34年（1945年）7月26日，中、美、英發布「波茨坦公告」向日本招降，其中第8條規定「開羅宣言之條件必須實施」，9月2日日本在美國戰艦密蘇里號上，簽署降書，接受波茨坦公告，正式向盟軍無條件投降，在華日軍並先後於同年9月9日在南京，10月25日在台北，向國軍投降。

馬英九並指出，民國41年4月28日我國與日本在台北簽訂中日和約，更確認台灣為中華民國領土，這些歷史事實，明白駁斥了那些否定「台灣光復」的扭曲說法。

