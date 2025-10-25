獨家》小粉紅「捧鄭」！ PO近千部影音形塑鄭麗文為「統一女神」

中國網民、小粉紅發布影片極力「捧鄭貶郝」，並擷取多則鄭麗文談論兩岸統一的畫面，意圖將鄭包裝成統一女神。（資料照）

國民黨魁選舉甫落幕，由鄭麗文當選，但候選人郝龍斌及黨內「戰鬥藍」召集人趙少康日前首度認證「中國介選」問題，要求中方克制舉動，引起國安單位關注。撇除趙少康所提及TikTok外，在中國影音平台bilibili中，中國網民、小粉紅們所發布的影片極力「捧鄭貶郝」，並擷取多則鄭麗文談論兩岸統一的畫面，意圖將鄭包裝成統一女神。

趙少康先前公布數據直指，9月12日至10月12日期間，TikTok上有約1790部影片與國民黨主席選舉相關，其中900部影片評價候選人鄭麗文，內容傾向稱讚居多；同時有約400部影片、250部影片分別評論他和郝龍斌，多是批評為主。

請繼續往下閱讀...

然而，除抖音以外，中國影音社群平台bilibili近半年來上傳近千部有關鄭麗文的影片，多數影片都是由中國網友從台灣政論節目、網紅館長直播、台灣媒體新聞採訪片段中所節錄，並聚焦在鄭麗文談論兩岸、和平、統一、國民黨主席等相關主題。

在統獨議題上，中國網友將鄭麗文在政論節目中發表親中言論的片段做剪輯，並配上圖卡、字幕以及去脈絡化的標題來強化，包含鄭麗文曾說：「和平統一，兩岸中國人有能力和能量做得到」、「為什麼你不可以支持統一、為什麼你不可以說你是中國人」、「統一不是一朝一夕，而是要水到渠成」、「不要踩台獨紅線」。

此外，在兩岸論述上鄭麗文也宣稱：「在聯合國、在國際法上，他們（中國）講的，台灣都是中國的一部分」、「兩岸不要自相殘殺，國共、兩岸要和解，就不會有白色恐怖重演」、「兩岸同屬一中」、「兩岸要交流，兩岸要和平！」等等。

與此同時，有關郝龍斌的相關影片，儘管也有數百部但其主題、標題與角度，明顯都在醜化郝龍斌，中國網友們極力吹捧鄭麗文，甚至對郝龍斌有所敵意；在點閱率上，兩人也相差甚遠，鄭麗文有數則影片點閱都超過10萬，更有達百萬，郝龍斌僅一部影片超過10萬，而該則影片標題還是「郝龍斌：和中不舔共！被鄭麗文反駁回去，我們就是代表一個中國！」

此外，國安局日前也在國民黨選舉期間證實，國安局已查察掌握TikTok約有1000多部影片在討論國民黨主席選舉，YouTube則有23個帳號，過半定位於境外，傳散逾200則影片，至於是支持哪位候選人，不適合公開說明以免影響選舉進行。

在中國影音平台bilibili中，中國網民、小粉紅們所發布的影片極力「捧鄭貶郝」，並擷取多則鄭麗文談論兩岸統一的畫面，意圖將鄭包裝成統一女神。（記者林哲遠翻攝自中國影音社群平台bilibili）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法