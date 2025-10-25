美學者投書稱賴總統魯莽 美台觀測站揭：作者是中國立場的熊貓派

美國學者金萊爾以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書《時代》雜誌，不過，美台觀測站揭露金萊爾其實是中國立場的熊貓派。（資料照）

華府智庫「國防重點（Defense Priorities）」的亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein），日前以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書《時代》雜誌，不過，關注台美關係的臉書粉專「美國台灣觀測站」，揭露金萊爾其實是中國立場的熊貓派。

「 US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」臉書文章指出，金萊爾過去是美國海軍戰爭學院教授，長年唱衰美國、為中國唱讚歌，2017年就在《時代》投書上指出解放軍發展比許多西方人想像得更快速、整體找不到弱點，當時還曾被《人民網》報導。

美台觀測站表示，金萊爾說過很多離譜的言論，例如他聲稱中國侵台只需要6到10週就能完全掌握台灣；金萊爾還認為台灣只要跟中國進行順從且真誠的談判，就可以獲得8成到9成的自治權，卻沒想過西藏、香港的下場。

美台觀測站透露，金萊爾所屬智庫「國防重點」，2016年就被媒體《Politico》揭發是美國共和黨孤立主義參議員蘭德．保羅（Rand Paul）、「熊貓派」大金主科赫兄弟（Koch Brothers）所共同創立。

美台觀測站指出，保羅的父親勞．保羅（Ron Paul）過去就是美國國會有名的孤立主義派議員，主張撤回各地美軍基地以及停止對外援助。

另外，科赫兄弟中的查爾斯．科赫（Charles Koch）旗下基金會所資助的另個智庫，就是長年鼓吹美國戰略收縮政策的昆西研究院。

美台觀測站表示，「國防重點」另1名研究員卡瓦納（Jennifer Kavanaugh），今年和卡內基國際和平研究院的魏特海姆 （Stephen Wertheim）共同撰寫文章，掀起了美國有關「棄台論」的討論。

​美台觀測站強調，這些人的論調非常一致，「很顯然就是孤立主義派再加上中國立場的熊貓派」，因此看到這篇投書就高潮的疑美論、疑台論者，真的大可不必。

美台觀測站指出，在看1篇投書的時候，要注意的是作者代表什麼樣的聲音，以及這種聲音是否能夠代表目前政策圈的主流立場，而上述的疑美疑台、捧中國的立場，都不是美國目前的主要聲音。

美台觀測站認為，不能以個人投書來代表整間雜誌社的立場，畢竟個人投書就是代表個人，如果是整間雜誌社的立場，通常會是「編輯室」的名義發出。

不過，​美台觀測站同時也批評《時代》雜誌，指稱這樣一個老牌的大媒體，直接刊登解放軍立場的熊貓派文章真的只能說是可恥（shame），而且台灣很多媒體與意見領袖看到罵賴清德的文章，立刻不假思索地拿來使用，同樣是非常可悲的事情。

