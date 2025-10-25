盧秀燕稱記者會「陳駿季也不在場」！ 網轟：慢很多拍還耍嘴皮

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，外界質疑市長盧秀燕被批反應慢半拍，盧秀燕昨卻稱「當天我是台中市政府第一個公開接受訪問的」、「好比現在的記者會陳駿季部長沒有在場，而是由他的次長來主持」，相關言論引發外界批評。（資料照）

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，外界質疑市長盧秀燕被批反應慢半拍，盧秀燕昨卻稱「當天我是台中市政府第一個公開接受訪問的」、「好比現在的記者會陳駿季部長沒有在場，而是由他的次長來主持」，相關言論引發外界批評，陳駿季昨對此表示遺憾，並強調他是用視訊的方式去參加前進應變所的所有工作會議。政治工作者周軒也批評，「所以現在陳駿季部長是台中市長了嗎？盧秀燕你可以再誇張一點啊！」

台中養豬場爆出非洲豬瘟，21日晚間市府接獲疫情通報，隔天市長盧秀燕參加大坑觀音亭改建啟用及購物節開幕、缺席緊急防疫記者會，23日行政院長卓榮泰視導非洲豬瘟前進應變所，盧秀燕才出席。她24日在前進應變所被媒體詢問「防疫不積極」，宣稱「當天我是台中市政府第一個公開接受訪問的。」因她上午受訪已公開說明，下午就授權副市長分工主持防疫記者會。她也提及，「就好比現在記者會，陳駿季部長也不在場，是由杜次長來主持！」相關說法引發外界批評。

對此農業部昨發3點聲明澄清，強調21日當晚陳駿季部長即召開緊急會議研商各項防檢疫工作，且在22日第一時間召開記者會親自對外界說明，23日陳駿季部長在立法院進行非洲豬瘟專案報告，並在會前接受媒體訪問對外說明。24日中央前進應變所也再次召開工作會議及記者會，對於非洲豬瘟防疫及疫調工作，每天都有對外說明。

陳駿季昨日下午也回應，「很遺憾早上盧市長用一個比喻說，我今天沒有去台中的前進應變所參加會議，當作例子，我要跟各位報告，我是用視訊的方式，去參加前進應變所的所有工作會議，整個中央應變中心是處理全國性，包括全國各地區的東西，我們一直努力將疫情控管在最小的範圍，不希望後續再用這種方式來批評中央，或用這種方式來比喻中央好像不夠認真」。

政治工作者周軒也發文形容陳駿季被迫無奈回應，並批評「所以現在陳駿季部長是台中市長了嗎？盧秀燕你可以再誇張一點啊！」其他網友也批評「破口敢批評農業部長？防疫忙得要死還被妳們更改議程叫去報告讓妳們剪短片」、「還叫什麼媽媽，根本沒照顧到市民，都是別人幫忙照顧的」、「她不是慢半拍，是慢很多拍又犯後態度極差」、「只會甩鍋」、「很花蓮式的答覆」、「有種她就再去躲起來，不要參加記者會啊，耍什麼嘴皮子」。

