台中市府稱誤植「特約」獸醫到豬場診療 許美華批：不是失職就是栽贓

台中市府稱14日特約獸醫已投藥治療才未強制檢驗，遭到獸醫發文打臉，市府才又稱「誤植」。對此許美華發文貼出22日當天的會議議程內容，質疑市府若是搞錯事實，那就是嚴重的失職、怠忽職守，如果是說謊栽贓推卸責任，更是糟糕。（圖擷自臉書）

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，外界質疑市府延誤防疫時機，市府稱特約獸醫已投藥治療才未強制檢驗，遭到獸醫發文打臉，市府才又稱「誤植」。對此反紫光奇遊團成員許美華發文貼出22日當天的會議議程內容，質疑市府若是從一開始就搞錯事實，那就是嚴重的失職、怠忽職守，如果是說謊栽贓推卸責任，更是糟糕。她也建議農業部公佈完整會議記錄，並要台中市府團隊好好說清楚。

許美華在臉書發文指出，台中市政府農業局，你們不是在新聞稿「誤植」，你們不是從一開始就搞錯事實，不然就是說謊，沒有第三種可能。

許美華表示，台中「非洲豬瘟」事件，今天晚上的最新驚爆是，台中市政府農業局的說法，被梧棲養豬場特約獸醫師紀又銘臉書貼文打臉。

許美華說明，台中市府之前說，10月14日第一次訪視時，養豬場的特約獸醫也在場，已投藥治療，因此動保處未進行採樣。結果梧棲養豬場特約獸醫師紀又銘在臉書發文否認此事，還說「官方」發布的消息還是在騙，「很失望！」紀醫師後來收到農業局來電道歉，坦承新聞稿誤植「特約」兩字之後，決定不追究。

許美華質疑，這件事絕對不是新聞稿「誤植」這麼單純的錯誤，台中市政府根本從一開始就搞錯，或是早就存心說謊，把責任栽贓給所謂「特約」獸醫。她也強調，根據她手上所有，10月22日早上7點30分的專家會議的議程內容，就來自台中市政府，絕對不是今晚台中市農業局說的，新聞稿「誤植」特約兩個字。

許美華指出，台中市政府是從一開始在專家會議，所提供的報告事項，就是這樣說的：「養豬場的特約獸醫也在場，已投藥治療」，而且你們還說，「因畜主不願提供採樣」，所以當時沒有採樣。她也強調，按照相關法令，畜主是沒有權利拒絕採樣的，這部分到底是不是又是台中市政府在說謊，也請主管機關調查清楚。

許美華表示，10月22日的「專家會議」清晨7點30分召開就是獸醫所已經驗出陽性，才會緊急召開檢討。台中市政府一定有派員參加，到底是沒搞清楚狀況還是存心說謊，才會提供如此的議程報告事項。

許美華呼籲，也請農業部公佈開完會後的完整會議記錄，讓大家瞭解、比對事實經過。並指「當天，市政府到底是誰出席、誰發言？而議程內容陳述不實，又是台中市政府誰提供的？讓製作會議議程的人登載不實」。

許美華批評，如果台中市政府是從一開始就搞錯事實，那就是嚴重的失職、怠忽職守，如果是說謊栽贓推卸責任，更是糟糕。她也強調，不管如何，這些都是犯罪行為，必須追究到底，絕對不是一句新聞稿「誤植」就可以開脫責任。

許美華在文末也直言，台中市長盧秀燕，還有台中市政府相關團隊，出來面對，好好說清楚，該擔的責任這次別想甩鍋給別人。

