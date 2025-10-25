王鴻薇質疑鈔票改版稱都在推電子支付 網轟：紙鈔防偽本來就要更新

國民黨立委王鴻薇在社群發文稱「每年花50億對鈔票進行改版，大家覺得有必要花這個錢嗎？不是都在推電子支付？」，這番說法引發網友質疑，「身為一個立法委員不知道，電子支付跟鈔票改版的差別嗎？」（資料照）

中央銀行日前宣布啟動新台幣鈔券改版，引發社會高度關注。國民黨立委王鴻薇在社群發文稱「每年花50億對鈔票進行改版，大家覺得有必要花這個錢嗎？不是都在推電子支付？」這番說法引發網友質疑，「身為一個立法委員不知道，電子支付跟鈔票改版的差別嗎？」、「你去問一下你的鐵票區的老人他們會用電子支付嗎？」

中央銀行宣布啟動新台幣鈔券改版，央行總裁楊金龍表示，「500元鈔券一定會改」，至於流通率較低的2000元與200元，將討論是否續發。預計現行五種面額鈔券都將進行改版，並由央行組成諮詢委員會，納入公民參與機制，未來不排除開放民眾投票選出最終圖樣。

對此王鴻薇在threads發文稱，「央行預備2O28開始，每年花50億對鈔票進行改版，大家覺得有必要花這個錢嗎？不是都在推電子支付？」

許多網友對此留言批評「紙鈔防偽本來就要更新」、「本來每年鈔票鈔券就要定期回收和重印新的，一年花4-5億元印製成本很正常」、「你去問一下你的鐵票區那些老人他們會用電子支付嗎」、「紙鈔改版一次可以用幾十年，並不會每年花50億」、「身為一個立法委員不知道，電子支付跟鈔票改版的差別嗎？電子支付是交易的方式，紙鈔改版是貨幣的安全底層」、「立法委員帶頭散播沒常識的資訊」、「豬瘟會損失2000億不叫，鈔票改版叫翻天」。

也有人指出，中國印鈔速度驚人，甚至超過美國和歐元區的總和，並諷刺王「身為電子支付大國，還在印新鈔？還是你上央視節目討論一下有必要嗎？」

