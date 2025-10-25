為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    王鴻薇質疑鈔票改版稱都在推電子支付 網轟：紙鈔防偽本來就要更新

    2025/10/25 08:54 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委王鴻薇在社群發文稱「每年花50億對鈔票進行改版，大家覺得有必要花這個錢嗎？不是都在推電子支付？」，這番說法引發網友質疑，「身為一個立法委員不知道，電子支付跟鈔票改版的差別嗎？」（資料照）

    國民黨立委王鴻薇在社群發文稱「每年花50億對鈔票進行改版，大家覺得有必要花這個錢嗎？不是都在推電子支付？」，這番說法引發網友質疑，「身為一個立法委員不知道，電子支付跟鈔票改版的差別嗎？」（資料照）

    中央銀行日前宣布啟動新台幣鈔券改版，引發社會高度關注。國民黨立委王鴻薇在社群發文稱「每年花50億對鈔票進行改版，大家覺得有必要花這個錢嗎？不是都在推電子支付？」這番說法引發網友質疑，「身為一個立法委員不知道，電子支付跟鈔票改版的差別嗎？」、「你去問一下你的鐵票區的老人他們會用電子支付嗎？」

    中央銀行宣布啟動新台幣鈔券改版，央行總裁楊金龍表示，「500元鈔券一定會改」，至於流通率較低的2000元與200元，將討論是否續發。預計現行五種面額鈔券都將進行改版，並由央行組成諮詢委員會，納入公民參與機制，未來不排除開放民眾投票選出最終圖樣。

    對此王鴻薇在threads發文稱，「央行預備2O28開始，每年花50億對鈔票進行改版，大家覺得有必要花這個錢嗎？不是都在推電子支付？」

    許多網友對此留言批評「紙鈔防偽本來就要更新」、「本來每年鈔票鈔券就要定期回收和重印新的，一年花4-5億元印製成本很正常」、「你去問一下你的鐵票區那些老人他們會用電子支付嗎」、「紙鈔改版一次可以用幾十年，並不會每年花50億」、「身為一個立法委員不知道，電子支付跟鈔票改版的差別嗎？電子支付是交易的方式，紙鈔改版是貨幣的安全底層」、「立法委員帶頭散播沒常識的資訊」、「豬瘟會損失2000億不叫，鈔票改版叫翻天」。

    也有人指出，中國印鈔速度驚人，甚至超過美國和歐元區的總和，並諷刺王「身為電子支付大國，還在印新鈔？還是你上央視節目討論一下有必要嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播