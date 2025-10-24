中國國台辦稱高安國為「愛國人士」 陸委會嗆：匪諜就是匪諜

陸軍退役中將高安國，遭中共收買發展共諜組織。（取自高安國臉書）

陸軍退役中將高安國遭中共收買，吸收現、退役軍人發展共諜組織，並發起「反獨促統聯軍」組織，落實兩岸統一目標，昨依違反國家安全法的發展組織未遂罪，重判高7年6月。中國國台辦今（24日）晚卻稱濫權迫害「愛國人士」，陸委會反嗆，匪諜就是匪諜，台灣的法律勿枉勿縱，國台辦為匪諜開脫，完全沒有說服力。

中國國台辦發言人陳斌華稱，「這是民進黨當局濫用司法、打壓迫害島內愛國統一力量的又一惡行。我們對此予以強烈譴責。」民進黨當局不斷打壓政治異己，特別是肆意迫害反對「台獨」、主張統一的組織和人士，完全是基於「台獨」本性，為的是一黨私利。

陳斌華表示，希望台灣社會各界充分認清案件本質，共同反對其濫權迫害「愛國人士」。正告台灣有關機構和人員，站到人民呼聲和歷史正義的對立面，充當「台獨」分裂勢力的打手、爪牙，必遭歷史的清算和法律的嚴懲。

根據檢調調查，高安國退役後被中共收買，2020年草擬「中華民族反獨促統聯軍」組織的計畫，並擬定「永福計畫」訂出作戰計畫，與同居女友劉逸蓁陸續物色現、退役軍人加入。

高、劉前年2月起，多次赴中與中共黨政軍人員見面、接受指示，回台以召開研討會及接觸現、退役軍人方式，為中發起「反獨促統聯軍」組織，企圖在解放軍獲得台灣周邊海空優勢，完全封鎖台灣時，充當中共內應，並對政府重要機構發動攻擊，建立臨時政府，達到兩岸統一目標。

