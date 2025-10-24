為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕喊「第一時間通報」 養豬協會理事長怒噴：第二時間豬就死光了

    2025/10/24 23:41 即時新聞／綜合報導
    養豬協會理事長潘連周接受媒體訪問時，批評盧秀燕（右）與台中市府應對疫情動作太慢，要負上很大責任。（資料照）

    養豬協會理事長潘連周接受媒體訪問時，批評盧秀燕（右）與台中市府應對疫情動作太慢，要負上很大責任。（資料照）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕事後發文聲稱「第一時間通報中央檢驗」，慘遭網友打臉。養豬協會理事長潘連周近日接受媒體訪問時也火力全開，怒噴盧市府反應慢了好幾拍，「拖了十天還說第一時間，那第二時間，台灣的豬隻就都死了了啊。」

    三立節目「新台灣加油」主持人許貴雅在Threads平台發文說，養豬協會理事長潘連周受訪時，對台中市長盧秀燕的表現可以說是氣炸了，展現出「豬農之火」。

    從許貴雅上傳的訪問片段中可以看到，潘連周說：「拖了十天還說第一時間，那第二時間，台灣的豬隻就都死了了啊。甚麼第一時間，對不對亂來。台中市府要負很大的責任。」

    潘連周後續也批評市府人員以快遞寄送採檢樣本的作法，質疑為何不派專門人送到農業部獸醫研究所，「那用送的2小時就到了，你用寄的，寄那個宅急便冷凍的，裡面都是食物，你汙染到它要怎麼辦？破掉了要怎麼辦、遺失了要怎麼辦，延誤，還延誤2天，什麼他們沒責任，責任很大！」

    潘連周補充說，盧秀燕要重視高達2000多億產值養豬產業，這攸關逾150萬名相關從業人員的生活，不能疏漏、當作沒看到，輕描淡寫就這樣放過去。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播