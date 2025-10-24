盧秀燕喊「第一時間通報」 養豬協會理事長怒噴：第二時間豬就死光了

養豬協會理事長潘連周接受媒體訪問時，批評盧秀燕（右）與台中市府應對疫情動作太慢，要負上很大責任。（資料照）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕事後發文聲稱「第一時間通報中央檢驗」，慘遭網友打臉。養豬協會理事長潘連周近日接受媒體訪問時也火力全開，怒噴盧市府反應慢了好幾拍，「拖了十天還說第一時間，那第二時間，台灣的豬隻就都死了了啊。」

三立節目「新台灣加油」主持人許貴雅在Threads平台發文說，養豬協會理事長潘連周受訪時，對台中市長盧秀燕的表現可以說是氣炸了，展現出「豬農之火」。

從許貴雅上傳的訪問片段中可以看到，潘連周說：「拖了十天還說第一時間，那第二時間，台灣的豬隻就都死了了啊。甚麼第一時間，對不對亂來。台中市府要負很大的責任。」

潘連周後續也批評市府人員以快遞寄送採檢樣本的作法，質疑為何不派專門人送到農業部獸醫研究所，「那用送的2小時就到了，你用寄的，寄那個宅急便冷凍的，裡面都是食物，你汙染到它要怎麼辦？破掉了要怎麼辦、遺失了要怎麼辦，延誤，還延誤2天，什麼他們沒責任，責任很大！」

潘連周補充說，盧秀燕要重視高達2000多億產值養豬產業，這攸關逾150萬名相關從業人員的生活，不能疏漏、當作沒看到，輕描淡寫就這樣放過去。

