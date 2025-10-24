為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    非洲豬瘟入侵台中》王義川：盧秀燕推翻林佳龍廚餘發電 自食惡果

    2025/10/24 23:44 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市長盧秀燕。（資料照）

    政務委員陳時中擔任「非洲豬瘟前進應變所」督導。（資料照）

    政務委員陳時中擔任「非洲豬瘟前進應變所」督導。（資料照）

    〔即時新聞／綜合報導〕近日台中爆發非洲豬瘟病例，但市長盧秀燕第一時間並未出席應變記者會，只回應記者，「請大家多報導購物節，一起拚經濟。」反而中央政府設置的「非洲豬瘟前進應變所」，請到政務委員陳時中擔任督導。對此，民進黨立委王義川說，陳時中一出現，就能安定民心。

    面對台中檢驗出非洲豬瘟，農業部下令22日起全台豬隻全面禁運禁宰，但盧秀燕當天不但沒出席台中的應變記者會，並照常露面「台中購物節」的宣傳，被問到豬瘟議題時，更僅說「請大家多報導購物節，一起拚經濟。」讓她的臉書粉專被負評洗版，挨批輕忽非洲豬瘟。

    同時，王義川今在政論節目《新台派上線》上直言，由於台中的廚餘量年年增加，過去時任市長林佳龍早就知道要專門處理，並家戶發送廚餘桶，來收集生質廚餘轉發電。但盧秀燕上任後以「契約怪怪的」為理由，推翻林佳龍的廚餘發電政策，讓王義川直言，盧秀燕是自食惡果、業力引爆。

    民進黨立委王義川。（擷取自新台派上線YT）

    民進黨立委王義川。（擷取自新台派上線YT）

