投書TIME批賴清德 涉外人士揭金萊爾言行 曾讚馬英九全面傾中

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）23日投書《時代雜誌》（TIME），稱賴清德總統為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。涉外人士提醒，這是投書，不代表《時代雜誌》立場。且金萊爾僅能代表極少數的意見，不只與無論是共和黨或民主黨執政的美國政府路線背道而馳，也與七大工業國（G7）為首的國際主流看法天差地遠。

涉外人士還指，金萊爾過去言論，包括盛讚前總統馬英九堅守「九二共識」、全面傾中，認為國軍會在陣前倒戈解放軍，肯定香港一國兩制可適用於台灣，還認為美國應致力改善與中、俄的關係，顯然偏離當前的國際主流意見。涉外人士說，就國際民主陣營的共識，魯莽的領袖通常是指習近平，絕非賴清德。

涉外人士引述金萊爾2015年12月投書《國家利益》（The National Interest）的文章說明，金萊爾把美國拒絕承認南海是中國內海的立場，形容為鷹派抬頭；還大讚馬英九2008年執政以來，全面傾中的路線，帶來台海的平靜。甚至對即將在2016年擊敗國民黨的蔡英文，援引中國學者看法，批蔡親美友日，會是比陳水扁更大的麻煩製造者。並認為馬習會才符合美國利益。

涉外人士進一步指出，金萊爾在2022年9月接受Podcast徐道輝（Stephen Hsu）專訪時，聲稱在他課堂上的台灣海軍軍官認定台灣屬於中國、支持中國併吞台灣，且多數軍官都有這樣的認知，不會服從台灣的民選政府；並且肯定香港的一國兩制，是台灣可以思考的方向。

而金萊爾今年5月投書《國家利益》時，大力肯定季辛吉路線，還建議美國政府採取雙重辛吉路線，致力與中國、俄羅斯交好。

