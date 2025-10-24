為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    投書TIME批賴清德 涉外人士揭金萊爾言行 曾讚馬英九全面傾中

    2025/10/24 20:30 記者蘇永耀／台北報導
    華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（圖取自時代雜誌官網）

    華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（圖取自時代雜誌官網）

    華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）23日投書《時代雜誌》（TIME），稱賴清德總統為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。涉外人士提醒，這是投書，不代表《時代雜誌》立場。且金萊爾僅能代表極少數的意見，不只與無論是共和黨或民主黨執政的美國政府路線背道而馳，也與七大工業國（G7）為首的國際主流看法天差地遠。

    涉外人士還指，金萊爾過去言論，包括盛讚前總統馬英九堅守「九二共識」、全面傾中，認為國軍會在陣前倒戈解放軍，肯定香港一國兩制可適用於台灣，還認為美國應致力改善與中、俄的關係，顯然偏離當前的國際主流意見。涉外人士說，就國際民主陣營的共識，魯莽的領袖通常是指習近平，絕非賴清德。

    涉外人士引述金萊爾2015年12月投書《國家利益》（The National Interest）的文章說明，金萊爾把美國拒絕承認南海是中國內海的立場，形容為鷹派抬頭；還大讚馬英九2008年執政以來，全面傾中的路線，帶來台海的平靜。甚至對即將在2016年擊敗國民黨的蔡英文，援引中國學者看法，批蔡親美友日，會是比陳水扁更大的麻煩製造者。並認為馬習會才符合美國利益。

    涉外人士進一步指出，金萊爾在2022年9月接受Podcast徐道輝（Stephen Hsu）專訪時，聲稱在他課堂上的台灣海軍軍官認定台灣屬於中國、支持中國併吞台灣，且多數軍官都有這樣的認知，不會服從台灣的民選政府；並且肯定香港的一國兩制，是台灣可以思考的方向。

    而金萊爾今年5月投書《國家利益》時，大力肯定季辛吉路線，還建議美國政府採取雙重辛吉路線，致力與中國、俄羅斯交好。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播