    首頁 > 政治

    NCC：對中天新聞台裁處案已17件勝訴 26連敗非事實

    2025/10/24 21:36 中央社
    NCC澄清說，有媒體報導「NCC對中天新聞台訴訟26連敗」並非事實。（資料照）

    NCC澄清說，有媒體報導「NCC對中天新聞台訴訟26連敗」並非事實。（資料照）

    國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，對中天新聞台26件裁處案，已有17件NCC勝訴並確定，2件仍在訴訟中，7件敗訴。NCC強調，有媒體報導「NCC對中天新聞台訴訟26連敗」並非事實，呼籲媒體善盡查證義務及客觀報導。

    NCC晚間在社群網站臉書（Facebook）發文澄清，網路稱中天新聞台對NCC訴訟「勝多敗少」並非事實，有媒體報導「NCC 26連敗」也與事實不符。

    NCC表示，有媒體以尚未確定的判決、重複計算相同案件不同審級的結果，企圖營造勝多敗少，誤導社會大眾。NCC呼籲，媒體應遵循新聞專業基本原則，落實事實查證與客觀報導。

    對於外界質疑NCC對中天新聞台做成不予換照的決議，NCC官員說明，中天新聞台報導內容屢次違規僅為眾多考量因素之一，主要理由還包含公司內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業；新聞製播遭不當干預；103年換照時承諾改善事項未完成等原因，NCC通盤審查新聞台營運表現，禁得起各界檢驗。

