為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    許甫爆YT收鉅額抖內！苗博雅反酸柯文哲3處私下收1400萬沒申報

    2025/10/24 20:24 記者甘孟霖／台北報導
    社民黨北市議員苗博雅。（資料照）

    社民黨北市議員苗博雅。（資料照）

    YouTube抖內是否屬於政治獻金目前尚無法律規範，民眾黨副秘書長許甫昨（23日）表示，社民黨台北市議員苗博雅抖內也曾單月破百萬，提醒苗博雅要小心民進黨毒手。苗博雅今反嗆，他對競選財務公開透明，民眾黨看不到車尾燈。

    許甫負責的民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」，有331萬餘元「抖內」（donate，捐款）等收益流入木可公司，北檢要另分他字案調查是否涉及不法。

    許甫昨點名北市議員苗博雅，持續在Youtube收抖內，是否有綠營人士放風向要檢方查苗博雅？今則表示，這完全是出自於善意提醒，只怕會針對可能代表綠營參選台北市長的苗博雅。

    苗博雅自豪財務透明 「民眾黨看不到車尾燈」

    苗博雅今發文嗆，許甫又在唬爛，他對競選財務的公開透明，民眾黨看不到車尾燈，他強調自己是全國第一個公開透明「主動公布競選補助款明細」；反觀民眾黨前黨主席柯文哲默默拿競選補助款買商辦，被踢爆才說「登記在我名下監督力道更大」。

    苗博雅指出，他政治獻金帳務被查詢次數極高，曾進入全國前5名，全民都能查、能監督，帳務全數正確合格，民眾黨連帳都管不好，960+110變成960110，還有多張假單據，問題帳務超過1800萬。正確帳目弄好了沒？

    苗嗆柯文哲在市長室、警衛室 收鉅款沒申報

    苗強調，藍綠白都有收抖內，他是目前唯一公開透明，主動在財產申報公開抖內收益。任何人都可上網查詢，遠高於法律標準；反觀民眾黨抖內沒有公布數字，流向不清楚，有什麼資格質疑苗博雅？柯文哲市長室收現金300萬+200萬；警衛室領400萬；車上拿500萬，沒申報，沒公開，憑什麼質疑苗博雅？

    苗博雅嗆，有本事就直接立法，他來遵守，反觀民眾黨連守法都做不到，藍白收抖內的，許甫都不敢講，只會騷擾苗博雅，這就是空降酬庸12萬的水準？他也提醒，法院有裁定不能騷擾證人，許甫連續兩天執意抹黑，造成他名譽損害困擾，如果惡行不改，他會具狀陳報。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播