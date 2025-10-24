許甫爆YT收鉅額抖內！苗博雅反酸柯文哲3處私下收1400萬沒申報

社民黨北市議員苗博雅。（資料照）

YouTube抖內是否屬於政治獻金目前尚無法律規範，民眾黨副秘書長許甫昨（23日）表示，社民黨台北市議員苗博雅抖內也曾單月破百萬，提醒苗博雅要小心民進黨毒手。苗博雅今反嗆，他對競選財務公開透明，民眾黨看不到車尾燈。

許甫負責的民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」，有331萬餘元「抖內」（donate，捐款）等收益流入木可公司，北檢要另分他字案調查是否涉及不法。

許甫昨點名北市議員苗博雅，持續在Youtube收抖內，是否有綠營人士放風向要檢方查苗博雅？今則表示，這完全是出自於善意提醒，只怕會針對可能代表綠營參選台北市長的苗博雅。

苗博雅自豪財務透明 「民眾黨看不到車尾燈」

苗博雅今發文嗆，許甫又在唬爛，他對競選財務的公開透明，民眾黨看不到車尾燈，他強調自己是全國第一個公開透明「主動公布競選補助款明細」；反觀民眾黨前黨主席柯文哲默默拿競選補助款買商辦，被踢爆才說「登記在我名下監督力道更大」。

苗博雅指出，他政治獻金帳務被查詢次數極高，曾進入全國前5名，全民都能查、能監督，帳務全數正確合格，民眾黨連帳都管不好，960+110變成960110，還有多張假單據，問題帳務超過1800萬。正確帳目弄好了沒？

苗嗆柯文哲在市長室、警衛室 收鉅款沒申報

苗強調，藍綠白都有收抖內，他是目前唯一公開透明，主動在財產申報公開抖內收益。任何人都可上網查詢，遠高於法律標準；反觀民眾黨抖內沒有公布數字，流向不清楚，有什麼資格質疑苗博雅？柯文哲市長室收現金300萬+200萬；警衛室領400萬；車上拿500萬，沒申報，沒公開，憑什麼質疑苗博雅？

苗博雅嗆，有本事就直接立法，他來遵守，反觀民眾黨連守法都做不到，藍白收抖內的，許甫都不敢講，只會騷擾苗博雅，這就是空降酬庸12萬的水準？他也提醒，法院有裁定不能騷擾證人，許甫連續兩天執意抹黑，造成他名譽損害困擾，如果惡行不改，他會具狀陳報。

