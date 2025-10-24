《台北時裝週》登場 蔣萬安、蔡詩萍穿品牌設計師服裝亮相

蔣萬安穿上設計師品牌 PCES（暢芷荺、李玉琪、BrunoChung）設計的服裝亮相。（記者孫唯容攝）

《台北時裝週》跨界時尚大秀今（24日）晚間在台北流行音樂中心登場，韓星李洙赫也驚喜現身，台北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍也身穿台灣設計師的設計來到現場觀秀。

這次跨界時尚大秀以「Fashion Romantasy」為題，讓時尚變成另一種精神寄託，代表人們在動蕩不安下的焦慮，可以從時尚設計中產品獲取一些生活與心靈上的治癒，還有透過AI的虛實世界，可以帶來不一樣的娛樂世界。

本次時裝秀展出六組台灣設計師品牌—葭CHIA（陳佳睿）、Claudia Wang（王子欣）、TANGTSUNGCHIEN（唐宗謙）、JUST IN XX（周裕穎）、PCES（暢芷荺、李玉琪、Bruno Chung）、UUIN（劉子超）。同時在這次的跨界時尚大秀，邀請到金馬金曲雙料肯定的洪佩瑜、金曲歌后李竺芯、人氣饒舌歌手高爾宣攜手王Aden帶來特別舞台，壓軸則由金曲最佳樂團 TRASH 帶來幸福的末班車，共同打造時尚與音樂共譜浪漫未來篇章。

蔣萬安也力挺對時尚產業的重視，特別穿上設計師品牌 PCES（暢芷荺、李玉琪、BrunoChung）設計的服裝驚喜亮相，這套為奧運中華台北代表隊設計的系列，以衝浪運動為發想，利用藍色布料的剪裁比喻大海的律動，內搭服則由衝浪服改製，顏色則使用國旗配色及圖案配上儀隊制服；蔡詩萍則身穿TANGTSUNGCHIEN（唐宗謙）的作品系列為「透間之形」步上星光大道紅毯，其中的特長襯衫以100%再生聚酯纖維製成，展現沈穩、柔軟與細緻的質感。

被問到最近做過什麼浪漫的事？蔣萬安，除了每天和家人在一起之外，台北時裝週讓設計師們擁有這樣的平台，給市民、廠商和媒體曝光，都是很大的幫助，文化局和北市府會一次比一次做的更好，這就是最浪漫感動的事。主持人吳怡霈也問蔣萬安，是否未來要穿類似這樣風格辦公？蔣萬安也笑說，會考慮一下。

