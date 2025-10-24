為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    陳以信挑戰謝龍介選市長 藍營憂內鬨盼三思

    2025/10/24 18:45 記者蔡文居／台南報導
    南市議員林燕祝力挺謝龍介選市長，她的服務處早已掛上與謝合照的看板。（林燕祝提供）

    2026台南市長選舉，國民黨內原本看好立委謝龍介是不二人選，如今國民黨前立委陳以信宣布要參選台南市長，挑戰謝龍介。台南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，國民黨主席剛選完，這時候應該是團結的時候，憂心國民黨發生內鬨、被分化，呼籲陳以信要三思。

    國民黨南市議員蔡宗豪則表示，黨內愈多人出來參選愈好，身為黨員，他樂觀其成。

    林燕祝表示，謝龍介已準備多時，而陳以信上次在南關線參選完立委，並未持續在台南經營地方，地方屢有埋怨的聲音，也質疑立委都選不上了，還選市長？台南的選舉和其他地方不一樣，沒有在地經營就沒有選票，現在她的議員服務團隊，也都轉化為謝龍介的團隊，連服務處與謝合照的看板也都掛上了。

    林燕祝說，雖然理想上愈多人要參選愈好，但現實上，初選就要進行民調，民進黨已為初選打得你死我活，現在國民黨主席剛選完，這時候應該是團結的時候，尤其選市長更要團結一致才有勝選的可能，如果黨內因此而發生內鬨，甚至被分化，並非大家所樂見，她為此憂心忡忡，她不希望黨內為競爭而不和諧，希望陳以信三思。

    熱門推播