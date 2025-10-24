家樂福驚見韓國客「狂掃1物」 網曝：台灣產的真好用

網友日前發文，在家樂福發現有韓國遊客狂掃貨，仔細一看竟是「牙線棒」。示意圖。（資料照）

外國遊客來台灣玩，最喜歡帶什麼「特產」回家？一名網友日前發文，表示在家樂福發現有韓國遊客狂掃貨，仔細一看竟是「牙線棒」。文章曝光後，引發網友熱議，有人指出，台灣製的牙線棒真的很好用，不只韓國人，連日本人也喜歡。

原PO日前在 Threads 上發文，表示去逛家樂福逛到一半，發現有韓國人掃光一堆牙線棒，她就站在對方後面看著，心裡有一肚子問題準備問他，沒想到這位韓國人太認真掃貨，讓她不好意思打擾，最後韓國人看到她一直站在原地看自己，還把手理最後一包放回貨架用英文說：「這個給你」，讓她只能用韓文笑回：「謝謝。」

原PO還說，因為韓國「歐巴」都大方地留一包給她，她也就真的買下來了，想看看有多好用，她還笑說，「該說韓國人都很大方嗎？」

文章曝光後，有高達100萬次以上的瀏覽。有網友看照片疑惑表示「3M不是國際品牌嗎？國外沒有？」但立刻有網友解答：「這個是台灣3M開發的，只有台灣有。」有網友表示，才剛剛看到韓國網紅拍片說這款牙線好用，也有網友表示：「因為日韓的牙線棒都超容易斷」、「曾經有韓國朋友告訴我，因為曾經有部落客介紹台灣的牙膏、牙線等用品很好用，所有韓國人來台灣都一定會買這些回去」。

另外，也有網友留言：「住日本的我告訴你，台灣牙線細又不易斷。每次回去台灣也是要掃貨帶回來的必需品」、「有次去日本忘記帶牙線棒，買了當地的，用到很生氣」、「我都拿去送給日本朋友，他們都很愛。」

網友表示，不少日韓遊客喜歡使用台灣的牙線棒。（Tomod’s提供）

