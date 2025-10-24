台中購物節滿滿盧秀燕！民眾信手拿日本觀光海報：看不見福岡市長

台中市長盧秀燕（前排左）大力宣傳購物節，並將自己放在各處的海報中。（記者蔡淑媛攝）

今（24日）光復節連假首日，桃園機場一早就被人車塞爆。對此，就有民眾將「台中購物節」的宣傳，與日本福岡的觀光文宣比較，直言在福岡的旅遊簡介中，「你看不見福岡市長在哪裡。」

網友扛布者今日於臉書粉專表示，「如果要說為什麼國旅遭逢困境。除了旅宿價格，交通便利性外，我個人覺得就是地方特色『包裝』方式的不同。」並坦言，「如何讓城市的特色被人看見，某些台灣城市跟日本的落差，可能不會只有幾條街而已的距離。」

扛布者解釋，自己2年前到福岡時，剛好遇到商圈要推廣福岡的美食，讓在地料理被更多人看到，所以就有許多的宣傳活動，除了商店街門口會掛上海報外，旅館、旅遊服務的地方也都會擺上簡介及地圖，供遊客方便尋找。

扛布者提到，時至今日如果搜尋相關關鍵字，還是可以看到簡單卻很清楚的英文簡介，如果看不懂英文，或看不到地址也沒有關係，一旁還有QRCODE可以掃。同時，扛布者補充，「只是所有簡介當中。你看不見福岡市長在哪裡，也找不到商圈、MALL董事長，執行長在哪裡。」

不過，扛布者認為，「台中購物節」的宣傳是希望遊客到台中買些甚麼，「老實說你也不知道，好就算是抽現金、好車、好宅，對國人的確有吸引力，但對外籍遊客來說抽中了要怎麼帶回他的國家？」甚至質疑，「這些東西跟台中的最直接關聯性是甚麼？這些只有在台中才買得到，還是台中出產的，也看不出區別。」

扛布者說道，「然後再回到主視覺之一的照片，請問該張照片會勾起你的衝動想衝去台中嗎？還是你看到任何有關購物心理暗示的圖片出現，與其用這張來宣傳。市長，妳擺打鼓的照片搞不好還更有梗一點。」

最後扛布者呼籲，「其他想要拚觀光的國家、縣市都很努力打造屬於自己的特色，讓多一點的目光停留在縣市的美好，而不是把首長就貼在封面上，除非今天首長、市長是像安芝儇那樣的亮眼。」也直言，「我到現在也還不知道大阪市長，福岡市長長甚麼樣子。」

