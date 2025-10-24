為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳以信要選台南市長 謝龍介3點回應

    2025/10/24 17:23 記者蔡文居／台南報導
    針對陳以信宣布要參選台南市長，謝龍介回應說，黨有黨的機制，他一切尊重黨的機制。（資料照；本報合成）

    針對陳以信宣布要參選台南市長，謝龍介回應說，黨有黨的機制，他一切尊重黨的機制。（資料照；本報合成）

    2026台南市長選舉，民進黨目前初選正打得火熱，國民黨原本各界看好立委謝龍介是代表國民黨參選市長的不二人選，如今國民黨前立委陳以信宣布要參選台南市長，表明要與謝龍介進行一場君子之爭的黨內初選。 對此，謝龍介今天做出3點回應，並強調黨有黨的機制，他一切尊重黨的機制。

    謝龍介3點回應如下：

    1、作為國民黨從政黨員，相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，我絕對配合，台南市政黨輪替，2028年政黨輪替，是全黨上下一致的目標，別無懸念。

    2、做為國民黨台南市黨部主委，我一直將發掘，培養，拉拔年輕人，當成我最重要的使命，甚至重於個人政治生涯。因此，樂見像以信這樣，學經歷俱佳，又有服務熱誠與責任感的台南人才，挺身而出，投身政治，服務故鄉。此刻，我既感佩又喜悅。

    3、作為同樣有意角逐下屆台南市長的參賽者，我更期待能與同志們打一場高水準高格調的初選，特別是此時，我們尊敬的對手民進黨，聖心獨斷，初選不公種種負面消息甚囂塵上，國民黨正好可以作為對照組，供台南市民公評，我樂觀其成。

    他說，「黨內頭角崢嶸，總是好事。初選我會贏，明年，台南政黨輪替！」

