柯志恩掛選舉看板 遭酸新財劃法高雄損失近200億

國民黨高雄市長熱門人選柯志恩，宣布明天（25日）將於旗津設立首面競選市長看板；對此，民進黨立委賴瑞隆批評，國民黨惡修財劃法使高雄損失近200億，掛再多看板高雄人都無法接受；綠委許智傑也說，新版財劃法對高雄很不公平，呼籲柯支持較公平且對高雄較好的版本。

賴瑞隆受訪表示，國民黨惡修財劃法，造成高雄實質損失近200億，柯志恩這樣遵循黨意、重北輕南，就算掛200面看板都無法被高雄人所接受。「很多人說柯志恩在旗津掛看板，是衝著自己來，自己接受挑戰，也期待高雄市長的競爭是場君子之爭，而不是像之前柯志恩不斷的抹黑高雄，傷害高雄的形象!」

賴瑞隆認為，掛看板救形象，都無法改變柯志恩與他的國民黨同事們，重北輕南讓高雄權益受損，真正喜愛高雄就要支持高雄建設、支持高雄預算，不然終究會被看破手腳；他希望與柯志恩進行君子之爭，抹黑攻訐只會讓高雄受到傷害，也期待柯志恩能夠不再支持國民黨版的首都加3%，而是支持自己提出的「環境負擔區域加3%」財劃法版本，這才是真正為高雄謀福利、爭取建設。

立委許智傑則說「有心想為高雄努力，我們都歡迎與祝福」，但新版財劃法對高雄很不公平，讓高雄短缺174億，民進黨高雄8位立委已經共提財劃法修正版本，也希望柯志恩這次能和高雄站在一起，一起支持較公平且對高雄較好的版本。

立委邱議瑩表示，這幾天大家都齊心合力防治非洲豬瘟，守護台灣養豬產業，不會想到要去掛新的選舉看板。

針對財劃法修法部分，柯志恩回應說，她還是老話一句，請民進黨委員趕快督促政院提出院版，大家來討論，不要整天喊修法，但一直零進度。她認為，參選高雄市長應展現個人的特質、條件與能力，才能贏得多數市民的認同與支持，而非想藉抹黑造謠、糾纏亂蹭，就能證明自己足堪大任。

