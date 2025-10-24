「晴空匯」火警2勇消殉職 監院報告指通訊全斷、竹市府指揮調度混亂肇禍

新竹市「晴空匯」高樓層火警造成2勇消殉職，監察院報告直指通訊全斷，導致消防員被燒死，且市府指揮調度混亂，制度失靈。圖為2名殉職勇消所遺留的消防衣。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市慈雲路「晴空匯」28層樓高社區去年5月26日發生火警，造成2消防員李詠真、周立鑫在救人過程中殉職，經監察院1年多的調查，今天調查報告出爐，2勇消殉職真相也曝光，火警主因是電線短路引爆大火、且防火系統失效、通訊全斷，導致2名消防員被困活活燒死。當時市府竟稱2勇消「太急著救人」，引爆家屬怒火痛罵市府從頭到尾都在甩鍋。對此，市議員楊玲宜也抨擊，市府未全盤掌握入室人員名單、指揮調度混亂，制度失靈才是主因。也問停職中的高虹安，還要推說是2名殉職弟兄自己的失誤嗎？消防局尚無回應。

監察院最新調查揭露，「晴空匯」火災起因是大樓管道間電力配線短路，導致多項防火避難設施失靈，火勢瞬間擴散。由於電源與緊急電源同時燃燒斷裂，連防火警報都無法運作，讓火場變成人命陷阱。加上無線電全斷，求救多次沒人聽見。報告也指出，2名消防員進入火場後，多次透過無線電求救，卻無人接收訊號。直到20分鐘後，外部人員才聽到微弱呼救聲，搜索時已來不及。

監院痛批，新竹消防局現場架設的通訊系統中繼台仍無法改善通訊，延誤救援黃金時間。火災後，新竹市消防局竟聲稱2名殉職消防員「太急於救人」才會未登記入室，引爆民憤。家屬痛斥「孩子是為了救人死的，市府卻把錯推給他們！」監察院調查也證實，市府未全盤掌握入室人員名單、指揮調度混亂，制度失靈才是主因。

監院同時要求新竹市府與內政部立即檢討消防指揮、安全管制與通訊設備，並將「管道間防火區劃」納入公共安全檢查項目。

新竹市「晴空匯」高樓層火警造成2勇消殉職，監察院報告直指通訊全斷，導致消防員被燒死，且市府指揮調度混亂，制度失靈。圖為當時消防員救援過程，跑到頂樓待援情形。（資料照，照片取自網路社群貼文）

