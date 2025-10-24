公立各級學校、中研院赴中納管 違者也要罰

公立學校校長、教師，須許可才能赴中，違失情節重大可記2大過免職，明年7月1日上路。圖為陸委會。（資料照）

行政院9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，也適用各級學校，從公立大學校長，到公立小學組長兼任行政職教師者，須許可才能赴中，違失情節重大可一次記2大過免職，明年7月1日上路。

陸委會說，公立學校教師或教授兼行政職，且行政職相當簡任11職等以上者，如公立大學校長、各學院院長、學系主任、研究所所長，需向內政部申請赴中許可；行政職相當簡任10職等以下者，如教師兼任公立高中、國中、國小主任、組長，需向所屬機關學校核准赴中。

請繼續往下閱讀...

陸委會表示，公立學校教師或教授，如未兼任行政職務者，無須依照上述許可辦法或作業要點申請許可或報准，但所屬學校如對教師或教授赴中另訂有規定者，應從其規定。此外，中研院兼任行政職務之研究人員，含特聘研究員、研究員、副研究員、助研究員、研究助理、助理等，也須經過許可才能赴中。

根據「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，將由所屬服務機關依其職等、違失態樣及次數等，處以記過1次至記1大過懲處。違失情節重大一次記2大過免職。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法