挨批對非洲豬瘟反應慢又神隱 盧秀燕反擊：陳駿季也不在場

台中爆非洲豬瘟挨批反應慢又神隱，盧秀燕表示，自己是台中市政府第一個公開接受訪問的。（記者蔡淑媛攝）

台中爆非洲豬瘟，市長盧秀燕被批反應慢半拍，疫情爆發後去參大坑觀音亭改建啟用及購物開幕、缺席緊急防疫記者會，直至昨行政院長卓榮泰視導農業部非洲豬瘟前進應變所，盧秀燕才現身，今天她受訪回應，強調市府分工，「就好比現在記者會，（農業部）陳駿季部長也不在場，是由次長來主持！」

台中梧棲一家廚餘養豬場被驗出非洲豬瘟病毒，但早在10月10日至14日陸續死亡50多頭豬，動保處14日收到化製系統警示通報前往訪視，卻未採檢，直到20日累計死亡117頭，20日才前往採檢送驗，21日PCR檢驗結果為陽性，漏夜緊急撲殺195頭豬，已錯失10天防疫黃金期。

盧秀燕22日早上仍加大坑觀音亭改建啟用，現場大談建設、與民眾玩遊戲徵答，還宣布要動用第二預備金規劃廍子里活動中心，儀式長達1個小時，11點接受聯訪再講兄弟象如果封王遊行及高市早苗，但被問及非洲豬瘟，卻閉口不談，沿路與民眾開心招呼，最後才接受特定媒體訪問，強調地方會和中央合作防疫，避免事態擴大；下午則參加購物節開幕，缺席同時間舉行的市府防疫記者會。

盧秀燕今天參加農業部非洲豬瘟前進應變所會議後，她說，「當時我是台中市政府第一個公開接受訪問的」，上午受訪已公開說明，下午就授權副市長分工主持防疫記者會，「就好比現在記者會，陳駿季部長也不在場，是由杜次長來主持！」。盧秀燕說，昨天也是經過討論，府內由副市長主持市府防疫會議，「又與卓院共同主持中央級記者會，本來就有分工！」

