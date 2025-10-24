公務員違規赴中懲處明年7/1上路 情節重大「2大過免職」

陸委會表示，公務員違規赴中懲處明年7月1日上路，情節重大2大過免職。（資料照）

除了管理公務員赴中外，陸委會上月宣布各機關人員赴港澳須事先通報、登錄，違者將被懲處，明年6月30日以前為宣導期。最近進一步公告違法赴中建議懲處原則，違失情節重大一次記2大過免職，明年7月1日上路。

陸委會指出，公務員赴中已有兩岸條例、作業要點及注意事項等相關規範，全國不區分職等的公務員應一體遵行。為避免違法事件一再發生，行政院已於9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，定自明年7月1日起正式實施，屆時公務人員違法赴中者，將由所屬服務機關依其職等、違失態樣及次數等，處以記過1次至記1大過懲處。

陸委會表示，考量機關業務屬性不同，各服務機關可再依業務或機關屬性，自行建立更嚴格懲處原則，並得視人員涉密程度及情節輕重，核予更高之懲處額度。違法赴中人員返台後拒絕或未詳實說明赴陸事由及行程者，應加重懲處。而違失情節重大，符合考績法第12條第3項所定一次記二大過之要件者，得逕予辦理一次記二大過專案考績免職。

監察院5月21日公布調查結果，指公務員申請赴中核准率近100%，近10年仍有318名公務員違法赴中，包含高階文官55人、基層文官263人，且國立大專校院相關教育人員就占35人，其中最嚴重事例首屬國立中央大學前教授陳錕山投共案，已成國家安全問題，但違規高階文官幾乎沒被服務機關懲處，因此糾正行政院、人事行政總處與教育部。

