為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    才喊別找戰犯 議員爆羅廷瑋的主任在台中群組傳甩鍋中央圖卡

    2025/10/24 16:31 即時新聞／綜合報導
    台中市議員江肇國指出，台中地方群組開始出現造謠、甩鍋中央的圖卡，離譜的是，相關圖卡、影片，竟然是立委羅廷瑋的主任林吟照傳的。（取自江肇國Threads）

    台中市議員江肇國指出，台中地方群組開始出現造謠、甩鍋中央的圖卡，離譜的是，相關圖卡、影片，竟然是立委羅廷瑋的主任林吟照傳的。（取自江肇國Threads）

    台中市養豬場爆發非洲豬瘟，台中市府流程遭外界質疑有疏失。台中市議員江肇國指出，台中地方群組開始出現造謠、甩鍋中央的圖卡，離譜的是，相關圖卡、影片，竟然是立委羅廷瑋的主任林吟照傳的。諷刺的是，羅廷瑋才在鏡頭前喊話「不要找戰犯，要全力防疫」，江肇國也氣得大罵：「是你的乾媽市長叫你做這種骯髒事嗎？」

    江肇國今日在Threads上發文表示，預測接下來，市府底下綿密的Line群組，又要開始帶風向，卸責中央。沒隔多久，他立刻就發文表示，有鄉親回報從昨晚開始，地方群組就出現帶風向、甩鍋中央的圖卡。更離譜的是，這些造假、混淆視聽的假消息圖卡影片，竟然就是羅廷瑋立委的主任傳的。

    江肇國質疑，羅廷瑋不是才在鏡頭前說「不要找戰犯，要全力防疫」嗎？結果轉過頭，就指揮自己的團隊在後面散播假消息、替盧市府卸責？他也痛批：「是你的乾媽市長叫你做這種骯髒事嗎？疫情破口、產業損失、民生受害，你們這群人都是台灣的罪人！」

    最後，江肇國也呼籲所有民眾踴躍去參加鄰里、宮廟社團等地方群組，然後將群組內荒唐的言論都丟上網路澄清，「一起斬斷盧秀燕的造謠鍊」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播