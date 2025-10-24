才喊別找戰犯 議員爆羅廷瑋的主任在台中群組傳甩鍋中央圖卡

台中市議員江肇國指出，台中地方群組開始出現造謠、甩鍋中央的圖卡，離譜的是，相關圖卡、影片，竟然是立委羅廷瑋的主任林吟照傳的。（取自江肇國Threads）

台中市養豬場爆發非洲豬瘟，台中市府流程遭外界質疑有疏失。台中市議員江肇國指出，台中地方群組開始出現造謠、甩鍋中央的圖卡，離譜的是，相關圖卡、影片，竟然是立委羅廷瑋的主任林吟照傳的。諷刺的是，羅廷瑋才在鏡頭前喊話「不要找戰犯，要全力防疫」，江肇國也氣得大罵：「是你的乾媽市長叫你做這種骯髒事嗎？」

江肇國今日在Threads上發文表示，預測接下來，市府底下綿密的Line群組，又要開始帶風向，卸責中央。沒隔多久，他立刻就發文表示，有鄉親回報從昨晚開始，地方群組就出現帶風向、甩鍋中央的圖卡。更離譜的是，這些造假、混淆視聽的假消息圖卡影片，竟然就是羅廷瑋立委的主任傳的。

請繼續往下閱讀...

江肇國質疑，羅廷瑋不是才在鏡頭前說「不要找戰犯，要全力防疫」嗎？結果轉過頭，就指揮自己的團隊在後面散播假消息、替盧市府卸責？他也痛批：「是你的乾媽市長叫你做這種骯髒事嗎？疫情破口、產業損失、民生受害，你們這群人都是台灣的罪人！」

最後，江肇國也呼籲所有民眾踴躍去參加鄰里、宮廟社團等地方群組，然後將群組內荒唐的言論都丟上網路澄清，「一起斬斷盧秀燕的造謠鍊」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法