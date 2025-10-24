賴清德伸港福安宮參香 籲「你我不同黨沒關係，但是要同一國」

賴清德總統蒞臨伸港福安宮參香，與地方耆老合影。（記者張聰秋攝）

賴清德總統今天（24日）在彰化縣行程滿檔，不僅在彰化市參觀台灣設計展，還赴伸港鄉福安宮參香祈福，賴清德向媽祖婆祈求風調雨順、國泰民安，並為福安宮揭匾「霖雨厚澤」，現場響起熱烈掌聲。賴清德在與地方座談時強調，「你我不同黨沒關係，但是要同一國，守護台灣」。

賴清德今天下午蒞臨福安宮，受到滿場信眾熱情相迎，紛紛高喊「總統好」。不少地方仕紳、政治人物都現身陪同，包括福安宮主委曾添進、縣長王惠美與立委陳素月、黃秀芳、陳秀寳，以及縣議員賴清美與前彰化市長邱建富等人，賴親自揭匾「霖雨厚澤」，現場響起熱烈掌聲。揭匾時發生一個小插曲，紅布條一度卡在匾額上，立即以桿子將布條拉下。

賴清德說，從蔡總統開始到他上任今年第10年，推動國家進步，讓國家更安全，持續推動經濟，把經濟當成最重要的工作，經濟好、稅金增加，把稅金拿來照顧民眾；政府每年也支出將近1千億元照顧長者，未來會繼續推動；還有一項就是減稅，因為經濟好，現在大公司如果有賺錢，就繳比較多的稅金，來照顧一般的民眾，基層民眾減輕賦稅。希望讓大家知道你們支持的政府到底在做什麼、有沒有認真打拚，錢有沒有花在刀口上，一一跟大家報告，希望大家團結，共同守護台灣，讓台灣可以安全，共同打拚經濟，讓台灣更加繁榮、過得更好，共同照顧台灣民眾讓大家都可以安居樂業。

賴清德在與立委、縣議員、代表與村長等人座談會時，針對提問的問題逐一回答之外，他還針對陸軍退役中將高國安遭中共收買，在台灣發展共諜組織危害國安遭判刑一事強調，你我不同黨沒關係，但是大家要同一國，一起來守護台灣，與會人士都表示支持。

賴清德總統蒞臨伸港福安宮參香，並贈匾「霖雨厚澤」予福安宮。（記者張聰秋攝）

賴清德總統蒞臨伸港福安宮參香，受到滿場熱情歡迎。（記者張聰秋攝）

揭匾時發生一個小插曲，紅布條一度卡在匾額上，立即以桿子將布條拉下。（記者張聰秋攝）

