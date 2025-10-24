基泰大直損鄰公辦都更2案都流標！北市議員點3大主因 都發局允改善

台北市建案基泰大直2023年9月因為施工不當，造成25戶民宅傾斜下陷成為受災戶，避免鄰損持續擴張，台北市政府統整東側、南側基地辦理公辦都更，不過2案都流標。（資料照）

台北市建案基泰大直2023年9月因為施工不當，造成25戶民宅傾斜下陷成為受災戶；避免鄰損持續擴張，台北市政府統整東側、南側基地辦理公辦都更，不過2案都流標。議員林珍羽指出，流標主因為地質不確定性高、廠商利潤薄、招商條件嚴苛；北市都發局承諾將持續訪商，消除東、南側所有權人跟投資者的疑慮。

林珍羽表示，目前基泰大直的鄰損都還是個未知數，基泰大直混凝土填滿後，連續壁的支撐物、挖土機和工務所，都還在下面，暫時維穩這塊基地，讓該地沒有公安疑慮，但是基泰大直周邊東側、南側的基地，因為大家擔心鄰損，都讓廠商望而卻步。

請繼續往下閱讀...

林珍羽指出，為什麼東側、南側通通流標？第一個、也是最主要的原因就是地質不確定因素高，且這一塊本身地層鬆軟，地下水豐沛，後續保固責任難以評估，導致業者望而卻步，再加上利潤過薄問題、招商條件過於苛刻，讓蔣萬安市長「大都更時代」跟不上。

林珍羽說，明年開始有新政策要上路，包括綠化率、綠容率、虛坪改革，這些政策假設在明年1月1日上路，請問大都更要怎辦？要更新去哪裡？蔣萬安設立「都更8箭」，但廠商都不敢來也沒有用。

林珍羽表示，針對地質令民眾不安心的因素，市府都發局和工務局，包含建管、更新處的專業人才都要聚集起來，針對基泰大直這塊基地進行相關檢測，讓外界知道基地安全的狀況在掌控之中，讓大家可以生活在安心的基地周圍。

都發局長簡瑟芳說，針對公辦都更案，市府還是會持續訪商，也會深入了解民眾對基地的疑慮是什麼，調整招商的條件，再來和住戶溝通，並承諾在年底前討論出新的方向跟新方案，消除東、南側所有權人跟投資者疑慮；而基地的安全檢測評估也會在1個月內和建管處討論出如何處理。

大直里長曹邦全則提到，部分民眾希望東側、南側基地，能夠與基泰大直基地工程同步改建，3個工程相互影響性最小，也有縮短工時的好處，3個地區同時蓋完，對於景觀上也更好。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法