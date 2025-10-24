挑戰謝龍介！ 陳以信爭取國民黨提名選台南市長

前立委陳以信爭取國民黨提名參選台南市長。（翻攝臉書）

在國民黨主席選舉當天請辭國民黨海外部主任的前立委陳以信，今日宣布將爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。陳以信表示，他知道國民黨立委謝龍介已有參選規劃，但這次換他說，「我們可以來初選」，讓市民來決定誰是國民黨最合適的人選，誰又是藍綠人選中最適合擔任台南市長的人。他相信黨內初選可以是場君子之爭，過程不僅可豐富國民黨的市政論述，還可讓更多台南市民看到國民黨有不同人才，對國民黨產生更多期待，且相信國民黨已為重新在台南執政做好準備。

繼國民黨立委柯志恩宣布將於明天（25日）光復節角逐明年高雄市長選舉，陳以信今天下午也宣布將投入台南市長選戰，陳以信說，希望大家在紀念台灣光復之餘，別忘「光復台南」是國民黨努力廿餘年仍未完成的目標。自從擔任立委回到故鄉台南服務以來，每天都能感受到許多藍營支持者，對於翻轉台南、光復台南的殷切期待。「我有責任心，我有使命感，我願全心全力，投入這場光復台南的聖戰」。

陳以信表示，他觀察市長選情很長一段時間，選舉的本質應是「選賢與能」，選舉市長的目的應是城市的「未來願景」。但台南市長選舉吵吵鬧鬧快一年，候選人看板早已掛得滿街都是，卻發現各種利益掛勾、政治分贓與八卦議題充斥在市長選舉的討論中。然而許多關係台南市民生活與城市未來的問題，包括台南的經濟與就業，交通、治安與教育等重大市政議題，好像都不在市民與新聞的關心與討論範圍。

陳以信說，看到台南這種畸形的選舉現象，令他感到憤怒與失望，參選是希望看到改變，帶來改變，他將發布各項市民政策論述，讓這場台南市長選舉，真正回歸到以「市民為主、市政優先」的正常選舉，要讓市民朋友能在選舉過程中，透過候選人彼此的政策論辯，真正看到選後台南的願景與未來。

陳以信承諾，初選贏，他一定會邀請謝龍介加入團隊共同競選，如果未來勝選市長就共同在台南執政。如果謝龍介初選贏，他一定不求任何角色全力相挺助勝選贏回台南。相信一場君子之爭的國民黨漂亮初選，對比一場割喉割到斷的民進黨醜陋初選，一定會讓台南市民對國民黨更加感動也更感認同，也相信這才會是讓國民黨贏回台南的重要契機。

