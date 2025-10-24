美學者投書「時代」稱賴「魯莽領袖」 外交部：中國才是破壞和平的根源

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein） 23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌， 同一時間中國人民解放軍退役上校周波也投書唱和，聲稱美方應防止我國總統過境「試探」、撤回駐台美軍顧問，並鼓勵台北重申「九二共識」。（圖取自時代雜誌官網）

美國「時代」雜誌（Time）近日連續刊出3篇台灣有關文章，其中一篇投書作者以「魯莽的領袖（Reckless Leader）」稱呼台灣總統賴清德，並稱台灣已成「全球最危險的引爆點（flashpoint）；外交部今（24）日對此回應，賴總統多次強調「和平是唯一選項」，中國持續以軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰手段對台文攻武嚇，才是真正破壞台海和平穩定的根源。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein） 23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌， 指出在中東戰爭與俄烏戰爭持續之際，台灣才是全球最可能引爆大國衝突的「引爆點」。他聲稱，台海情勢近來更加不穩，部分原因在於台灣總統賴清德採取較前任更為明確的國家定位論述，並強調台灣主權，導致兩岸關係緊張升高。

請繼續往下閱讀...

金萊爾主張，華府在處理台海議題時應保持克制與謹慎，避免讓局勢升溫，並將戰略重心放回與日本、南韓、澳洲及菲律賓等條約盟邦的合作，強調美國對台政策應以維護區域穩定為首要目標。

對此，外交部今天發布新聞稿指出，我國政府一向以負責任的態度，堅定守護台海和平與穩定現狀，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策；台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

外交部指出，賴總統已多次強調「和平是唯一的選項」，而維持台海現狀則是台灣的一貫立場與國際社會的共同共識。不過，外交部強調，中國對台持續的文攻武嚇，包括軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰等手段，才是真正破壞台海和平穩定的根源。

外交部說，面對外部挑戰與威脅，我國政府將持續強化自我防衛能力與全社會韌性建設，以確保人民安全與民主制度的永續運作，並以此作為維護台海和平與區域穩定的必要準備。

據了解，「時代」近日刊登3篇與台灣有關文章，除前述投書外，有一則為該刊記者報導台灣面臨地緣政治風險與戰爭威脅的準備等。

不過，更值得注意的是，另一篇題為「川普可以如何避免台海戰爭」的投書，則出自中國解放軍退役軍官、現任中國清華大學戰略與安全研究中心研究員周波。

周波在文中的言論與前述投書有所唱和，包括聲稱川普拒絕允許賴清德過境紐約的決定是「正確的一步」，並稱台海是唯一可能引發美中全面衝突的議題。他建議川普若要維持和平，應防止台灣領導人藉過境「試探美方」、限制美官員對中國的激進言論、撤回駐台美軍顧問，並鼓勵台北重申「九二共識」以恢復兩岸對話。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法