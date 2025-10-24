台灣邊境陽性豬肉85％來自中國 林楚茵：「中國集運」是最大漏洞

桃園國際機場入境通道設置檢疫宣傳看板，展示多隻「凶神惡煞」的檢疫犬，提醒旅客若攜帶違規肉製品、水果入境，可能面臨20萬元的罰款。（記者李文馨攝）

台中市近日爆出疑似非洲豬瘟感染事件，民進黨立委林楚茵發文表示，自2018年中國爆發非洲豬瘟以來，台灣邊境查獲檢驗陽性的豬肉製品共997件，其中849件來自中國，占比超過85%，並提到，她過去就曾示警「中國種子」違法闖關台灣問題，而「中國集運」正是最大漏洞來源。

林楚茵表示，中國2018年爆發非洲豬瘟，台灣努力守住了7年，絕不能在此時破功。中國自2018年8月爆發非洲豬瘟以來，台灣邊境查獲檢驗陽性的豬肉製品共997件，其中849件來自中國，占比超過85%，「最大威脅來自中國豬肉製品！」

林楚茵指出，她過去就曾示警「中國種子」以裝飾品名義違法闖關台灣的問題，之前是中國種子，現在可能就是「中國豬肉」，而「中國集運」正是最大漏洞來源，許多人買淘寶習慣用中國集運把小包裹合併寄回，集運商為了逃避查驗，可能重新打包、隱匿來源並不實申報。

林楚茵表示，海關面對大批貨物時難以一一查驗，於是中國豬肉就這樣潛入台灣，造成防疫大破口，她也提出3點要求，第一，海關與防檢單位要針對集運包裹加強風險分流與抽檢機制；第二，電商與物流平台應落實申報責任，凡不實申報一律重罰；第三，檢疫犬與邊境人力要增加，檢疫資源不能節省。

