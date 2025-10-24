盧媽媽就愛買東西！林智群爆台中購物節每年經費可蓋7、8座廚餘廠

盧秀燕昨賣力宣傳購物節，未出席防疫說明會。（資料照，台中市政府提供）

台中市爆發非洲豬瘟引發國人關心。22日此事證實時，台中市長盧秀燕未出席非洲豬瘟說明記者會，而是出現在購物節記者會，引發批評。律師林智群表示，台中市每年購物節花費，可蓋7到8座廚餘處理廠，「但盧媽媽就是愛買東西。」

台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，染疫途徑可能來自廚餘。中央放寬200頭豬隻以上規模養豬場使用廚餘養豬，但台中市豬隻只佔全國1.57%，卻有高達48%使用廚餘養豬，引發爭議。台中市的廚餘處理也被各界放大檢視，更有聲音指出，前台中市長林佳龍早知道廚餘需要專門處理，但盧秀燕上台後反對所有與林佳龍有關的建設，才會導致廚餘處理出現問題。

對此，律師林智群今日在臉書發文引述報導指出，台中市「每年」花3.6億元辦購物節，然而台南市花9200萬元蓋了兩座廚餘處理廠。「3.6億元可以蓋7到8座廚餘處理廠，但盧媽媽就是愛買東西。」林智群也批，錢應該要花在刀口上，「基礎建設不弄搞一堆煙火工程」。

