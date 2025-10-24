為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    媒體爆黃國昌狗仔案朝反滲透法方向偵辦 黃帝穎：最重十年徒刑

    2025/10/24 16:04 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌爆出養狗仔醜聞。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌爆出養狗仔醜聞，鏡新聞今日報導指出，凱思國際的狗仔，是從吹哨者協會轉移過來的，連謝幸恩也曾說「我也不曉得老師哪來的錢養人？」報導還指，全案朝反滲透法的方向進行偵辦，預估光復節連假過後，案件可望逐步進入高潮。對此，律師黃帝穎指出，若以中港澳境外敵對勢力資助養12人編組狗仔跟監政要，涉犯反滲透法及國安法，最重十年徒刑。

    黃帝穎今日在臉書發文表示，黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪裡來，連狗仔頭謝幸恩也不知道黃國昌哪來的錢養人。他引述鏡報報導指出，黃國昌狗仔團後來轉向凱思國際領薪、專拍綠營高層，原本的吹哨者變成監控者，引起諸多的爭議，當時就有人問謝幸恩，這樣擴編會不會太快了？因為都已經12人，再加人會很燒錢。謝幸恩也知道開銷負擔很大，回說：「我也不曉得老師哪來的錢養人」？

    對於報導指出，檢調目前已約談多位證人，並掌握狗仔團運作資訊，朝《反滲透法》方向調查，黃帝穎表示，若以中港澳境外敵對勢力資助養12人編組狗仔跟監政要，涉犯反滲透法及國安法，最重十年徒刑。

    黃帝穎也表示，黃國昌連續數週迴避養狗仔的金源問題，連黃國昌的親信、狗仔頭謝幸恩都說「我也不曉得老師哪來的錢養人？」，可見黃國昌養狗仔的錢見不得光，應是檢調偵辦的重點。

