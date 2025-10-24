反制中國「佛地魔」灰帶侵擾 菲准將建議台灣效法「揭露制度」

美國大西洋理事會23日晚間舉辦「反制中國灰色地帶策略」線上研討會，邀請菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉准將（Jay Tarriela）等人與談。（圖取自大西洋理事會官方頻道）

菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉准將（Jay Tarriela）昨（23）日晚間指出，台灣若要因應中國的灰色地帶脅迫，建議比照菲律賓推動「揭露倡議」（transparency initiative，又譯透明化倡議），主動公開中方的非法與脅迫行徑，令其「失去模糊性」，以爭取國際輿論支持並削弱中國的宣傳戰。他強調，「灰色地帶的本質是一場持久戰」，台灣必須做好長期準備，「在壓力下保持冷靜與紀律，才是最有效的反制」。

美國大西洋理事會（Atlantic Council）昨晚舉辦「反制中國灰色地帶策略」線上研討會，邀請塔瑞耶拉、科技、民主與社會研究中心（DSET）海外研究員陳大楨，以及菲律賓國防學院研究官羅佩茲（Nicole Lopez）與談。

請繼續往下閱讀...

菲准將：94%民意支持政府揭露政策 凝聚對抗中國脅迫共識

座談聚焦台灣如何借鏡菲律賓反制中方灰色地帶侵擾的經驗，塔瑞耶拉以菲律賓的成功實例指出，菲國政府自去年主動揭露中國海警使用軍用雷射照射菲方船艦後，社會輿論與國際態度出現明顯轉變。他說，揭露中國的行為讓國際社會看見真相，全球媒體與各國政府開始「指名道姓」譴責北京。

他指出，根據菲律賓最新民調，約有94％的民眾支持政府的揭露政策，顯示對抗中共脅迫的民意共識正快速鞏固，凝聚愛國意識和國人共識，唯一的方式就是提供正確資訊。他形容，「中國過去就像佛地魔（Voldemort，小說「哈利波特」反派角色），沒人敢說出它的名字，但現在越來越多國家願意點名譴責」。

塔瑞耶拉也提醒，台灣面臨的局勢與菲律賓極為相似，中共會透過長期挑釁試圖引發誤判與疲勞下的過度反應，他建議例如面對中共軍機挑釁，不必每次都以戰機升空因應，關鍵在於掌握時機與節奏，過度反應可能反而落入北京的「消耗戰」陷阱。他強調，適度節制反而能維持戰略主動權，「關鍵不是誰先動手，而是誰能掌握節奏」。

羅佩茲則說明，菲律賓政府已啟動「綜合群島防衛構想」（Comprehensive Archipelagic Defense Concept, CADC），將國防戰略由內部安全轉向外部防衛，整合海、陸、空與資通電軍力量，以因應中國在區域內的「非法、脅迫、侵略與欺騙」（ICAD）行動。

她指出，中共的灰色地帶策略不僅限於海上衝突，更擴及政治、經濟與資訊領域，模糊了戰爭與和平的界線，「台灣可以從菲律賓的經驗中學習如何建立整合性防衛，讓社會與政府在戰略上形成一致行動」。

合法不必然正當 「揭露」讓灰色惡劣手段現形

陳大楨表示，中共灰色地帶行動的核心在於「法律與現實之間的模糊性」，而台灣的因應重點應是建立明確的法律界定與行動規範。他指出，灰色地帶挑釁可分為三類，明顯違法、侵害主權權利、以及「合法但惡劣（lawful but awful）」的行為，政府若能在每個層次清楚定義，便能決定應採取軍事、外交或資訊戰手段回應，避免過度讓步或誤判升高。他說：「辨識行為屬性，才能避免被中國的法律戰牽著走。」

陳大楨進一步指出，台灣若能結合法律戰與資訊揭露戰術，將有助於削弱中國的敘事主導權。他認為台灣政府應與區域夥伴建立「跨部門協作」與「即時資訊共享」機制，並透過外交協調與公開資料揭露的方式，使中共的灰色行動失去模糊空間。

「當光照進灰色地帶，它就不再灰暗」，座談主持人、大西洋理事會印太安全倡議（IPSI） 主任加勞斯卡斯（Marcus Garlauskas）結語時強調，中國在南海與台海的挑釁雖形式有異，但本質相同，都是以長期、低強度、跨領域的方式削弱對手。他強調，唯有透過「揭露、協調與團結」，才能有效削弱中共在區域的影響力，「透明化不只是外交手段，更是一種防衛戰略」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法